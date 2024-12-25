Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lk01

- 11 khu đô thị An Hưng

- Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Khai thác, tư vấn khách hàng quan tâm dịch vụ tài chính
Hỗ trợ khách hàng trong quy trình làm hồ sơ và thủ tục pháp lý để tiến tới hoàn tất giao dịch.
Duy trì các mối quan hệ khách hàng hiện có, đồng thời xây dựng kế hoạch tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Đón tiếp và tư vấn khách hàng có nhu cầu.
Chịu trách nhiệm thực hiện công việc và hoàn thành chỉ tiêu về kinh doanh.
Các nhiệm vụ được giao bởi giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên (Ngành luật, tài chính ngân hàng, địa chính là một lợi thế)
Có trên 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cùng ngành nghề.
Ngoại hình ưa nhìn, tự tin, giao tiếp tốt.
Yêu thích kinh doanh, có định hướng phát triển về kinh doanh
Có kỹ năng sale, chăm sóc khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lương cứng từ 7-9 triệu + hoa hồng theo từng lần giao dịch phát sinh
Phụ cấp ăn trưa tại văn phòng
Lương tháng 13, thưởng ngày lễ Tết và thành tích công việc
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUEEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 365 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

