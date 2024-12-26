Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Mục đích công việc

Tìm kiếm, tiếp cận những khách hàng tiềm năng để tư vấn giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ CNTT phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Mô tả công việc

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, Làm giàu thông tin của khách hàng, nghiên cứu và tìm INSIGHT của Khách hàng, phân loại Khách hàng để lên chiến lược tiếp cận khách hàng (Tăng hiệu quả tỷ lệ chuyển đổi trong Hành trình trải nghiệm khách hàng)

Tham gia vào hoạt động chăm sóc khách hàng qua email marketing, PR, newsletter,...

Tạo các bài viết content để định hướng khách hàng theo chiến lược tiếp cận. (Chủ yếu là các bài viết đơn giản hoặc trích dẫn, tương lai sẽ hướng dẫn sử dụng công cụ Generative AI để viết các bài viết có tính chuyên sâu hơn).

Tham gia vào hoạt động cải tiến và hoàn thiện các quy trình - tài liệu bán hàng và marketing của công ty (profile, portfolio, website giới thiệu...).

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N2 trở lên.

Đọc viết email, tài liệu theo chuẩn tiếng Nhật business.

Đã từng học tập và làm việc tại Nhật Bản là một lợi thế.

Có trách nhiệm hoàn thành công việc và chỉ tiêu KPI đặt ra.

Máu, khi đã có khách hàng cần theo đuổi thì sẽ tìm mọi cách để tiếp cận và thuyết phục khách hàng trao đổi sâu hơn. (Cách làm bài bản, chính thống)

Năng động, sáng tạo, ham học hỏi

Tại Công Ty TNHH Pirago Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

Lương thỏa thuận, upto 15tr+ incentive sales (khi book được Apo (Appointment - アポ); khi có trao đổi về dự án (Opportunity – 案件相談).

incentive sales

Khi có khả năng làm Sales độc lập sẽ được hưởng thêm hoa hồng doanh thu dự án.

Nghỉ thứ 7, chủ nhật + ngày lễ, tết + 12 ngày phép/năm

Remote 2 ngày/tháng và trong 1 số trường hợp khác

Xét tăng lương 2 lần/năm, có năng lực sẽ được xét ngay tại thời điểm yêu cầu

Lương tháng 13, thưởng dự án , thưởng các dịp lễ, tết, thưởng giới thiệu nhân sự

Hỗ trợ chi phí học và thi chứng chỉ chuyên môn, tiếng Nhật, tăng lương khi đỗ chứng chỉ

Văn hóa và Môi trường làm việc:

Môi trường trẻ trung, thoải mái, tạo điều kiện để cá nhân phát triển năng lực nhất có thể

Tham gia các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe, teambuilding, dã ngoại, nghỉ mát.

Free trà, cà phê, đồ ăn vặt, chỗ gửi xe

Đào tạo và cơ hội thăng tiến:

Công ty tổ chức buổi chia sẻ toàn công ty 1 lần/tháng nhằm nâng cao kỹ năng mềm và hiểu biết xã hội

Được đào tạo về:

Nghiệp vụ của công ty ITO, quy trình sản xuất phần mềm

Hành trình trải nghiệm khách hàng

Quy trình sales

Thấu hiểu khách hàng (Customer Insight)

Công cụ SFA: CRM, GA, Mail Marketing

Branding – Thương hiệu

Content Writing

Làm việc trực tiếp với CEO, COO, học hỏi tư duy về quản lý và kỹ năng chuyên môn

Được định hướng phát triển sự nghiệp theo Career Path của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Pirago Việt Nam

