Tuyển Nhân viên kinh doanh TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tại Công ty - Được đi du lịch, teambuilding hàng năm - Có xe đưa đón đi công tác các tỉnh, có chế độ công tác phí - Được tham gia BHXH đầy đủ. - Được trang bị PC, Laptop theo nhu cầu công việc. - Thu nhập cao, dựa theo kết quả doanh thu - Được hưởng phép năm, nghỉ có lương theo quy định của Luật. - Được xét nâng lương theo năng lực, được hưởng lương tháng 13, thưởng Doanh thu, thưởng các ngày Lễ, Tết... - Môi trường làm việc chuyên nghiệp., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm hiểu nghiên cứu các sản phẩm của công ty để giới thiệu và tư vấn cho các khách hàng.

- Lên kế hoạch và tìm kiếm nguồn khách hàng mới.

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, đơn hàng, hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng duy trì và phát triển doanh số, lập danh sách khách hàng và thu hồi công nợ các khách.

- Maketing sản phẩm, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty.

- Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Làm báo cáo ngày, tuần, tháng, quý gửi trưởng bộ phận.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc ngành hóa học hoặc các ngành có liên quan khác.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Năng động, trung thực và cầu tiến trong công việc

Tại TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

