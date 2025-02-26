Tuyển Nhân viên kinh doanh TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tại Công ty

- Được đi du lịch, teambuilding hàng năm

- Có xe đưa đón đi công tác các tỉnh, có chế độ công tác phí

- Được tham gia BHXH đầy đủ.

- Được trang bị PC, Laptop theo nhu cầu công việc.

- Thu nhập cao, dựa theo kết quả doanh thu

- Được hưởng phép năm, nghỉ có lương theo quy định của Luật.

- Được xét nâng lương theo năng lực, được hưởng lương tháng 13, thưởng Doanh thu, thưởng các ngày Lễ, Tết...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm hiểu nghiên cứu các sản phẩm của công ty để giới thiệu và tư vấn cho các khách hàng.
- Lên kế hoạch và tìm kiếm nguồn khách hàng mới.
- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, đơn hàng, hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng duy trì và phát triển doanh số, lập danh sách khách hàng và thu hồi công nợ các khách.
- Maketing sản phẩm, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty.
- Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.
- Làm báo cáo ngày, tuần, tháng, quý gửi trưởng bộ phận.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc ngành hóa học hoặc các ngành có liên quan khác.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng kỹ thuật.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc, có trách nhiệm với công việc được giao.
- Năng động, trung thực và cầu tiến trong công việc

Tại TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

TIN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô C22, Khu đấu giá đất Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì , Quận Hà Đông , Hà Nội , Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

