Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Super MRO làm việc tại Phú Thọ thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Super MRO
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Super MRO

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ:

- Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

TỔNG QUAN VỀ VỊ TRÍ:
-Nhân viên Kinh doanh (Sales) chịu trách nhiệm phát triển kênh phân phối tại khu vực được giao, bao gồm cửa hàng, đại lý và khách hàng Key Account (KA) như nhà máy, công ty thương mại chuyên cung cấp hàng cho nhà máy.
-Sản phẩm kinh doanh: Công cụ dụng cụ (hand tool, power tool), kim khí điện máy và đồ gia dụng.
-Mục tiêu chính của vị trí này là mở rộng thị trường, gia tăng doanh số, chăm sóc khách hàng, đảm bảo độ phủ sản phẩm tại khu vực phụ trách và duy trì mối quan hệ với khách hàng lâu dài.
- Địa bàn phụ trách: Phú Thọ và các tỉnh lân cận
II – MÔ TẢ CÔNG VIỆC
A. Trách nhiệm công việc
1. Phát triển và mở rộng thị trường
- Tìm kiếm, tiếp cận, mở rộng hệ thống cửa hàng, đại lý, khách hàng KA theo kế hoạch công ty.
- Xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng, chủ động tiếp cận để tư vấn, thuyết phục hợp tác.
- Phát triển kênh phân phối, đảm bảo hàng hóa có mặt tại các điểm bán quan trọng.
2. Chào bán sản phẩm & tư vấn chính sách kinh doanh
- Giới thiệu sản phẩm, tư vấn tính năng, công dụng, giá trị nổi bật của các mặt hàng công cụ dụng cụ, kim khí điện máy và gia dụng.
- Đề xuất chương trình khuyến mãi, chính sách giá phù hợp với từng nhóm khách hàng.
- Hỗ trợ khách hàng về quy trình đặt hàng, vận chuyển, đổi trả và bảo hành sản phẩm.
3. Quản lý đơn hàng và công nợ
- Ghi nhận đơn hàng từ khách hàng, đảm bảo giao dịch diễn ra thuận lợi.
- Phối hợp với bộ phận kho vận để giao hàng đúng tiến độ.
- Theo dõi công nợ, nhắc nhở thanh toán đúng hạn, đảm bảo dòng tiền cho công ty.
4. Chăm sóc khách hàng & phát triển doanh số
- Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng cũ, thường xuyên ghé thăm, cập nhật nhu cầu.
- Tư vấn nhập hàng định kỳ, tối ưu hóa danh mục sản phẩm để tăng doanh số.
- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng, xử lý bảo hành, giải quyết phản hồi.
5. Khảo sát thị trường & cung cấp thông tin
-Thu thập thông tin về nhu cầu, phản hồi khách hàng để đề xuất sản phẩm phù hợp.
-Báo cáo về xu hướng thị trường, tình hình tiêu thụ sản phẩm trong khu vực.
-Cập nhật chiến lược đối thủ, đề xuất điều chỉnh chính sách kinh doanh cho phù hợp.
6. Kiểm soát trưng bày & độ phủ sản phẩm
-Đảm bảo sản phẩm được trưng bày đúng tiêu chuẩn tại cửa hàng, đại lý.
-Theo dõi tình trạng tồn kho của khách hàng, tư vấn nhập hàng kịp thời.
-Đề xuất các chương trình bán hàng để thúc đẩy doanh số tại điểm bán.
B. Báo cáo công việc
-Báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tuần cho Quản lý Kinh doanh.
-Tổng hợp và phân tích kết quả kinh doanh hàng tháng/quý/năm để đề xuất phương án cải thiện.
-Báo cáo nhanh các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, công nợ, phản hồi khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học các chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, điện – điện tử, công nghiệp, chế tạo máy hoặc các ngành liên quan.
- Kinh nghiệm: Chấp nhận sinh viên mới ra trường, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các sản phẩm liên quan đến kim khí điện máy.
- Kỹ năng mềm và Năng lực cá nhân:
• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng;
• Tư duy kinh doanh nhanh nhạy, có khả năng phân tích nhu cầu thị trường;
• Chủ động, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
• Sẵn sàng đi thị trường, có phương tiện di chuyển cá nhân (xe máy hoặc ô tô);
• Kỹ năng quản lý tuyến bán hàng, sắp xếp lịch làm việc hiệu quả.

Tại Công ty cổ phần Super MRO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + doanh số bán hàng
-Được hỗ trợ chi phí công tác, xăng xe theo chính sách công ty
-Thưởng quý/ năm khi đạt hoặc vượt chỉ tiêu
-Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding... hàng năm
-Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ...
-Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao
-Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Super MRO

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Super MRO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP3, Tầng 24, Tháp B, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

