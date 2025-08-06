Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh

Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng

Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có

Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các dich vụ phù hợp, giới thiệu các dịch vụ của Công ty

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Làm việc theo sự yêu cầu của trưởng nhóm.

Marketing

Triển khai thực hiện các hoạt động marketing theo kế hoạch.

Theo dõi nội dung và hình ảnh các kênh truyền thông của công ty: Website, Facebook, Google ads & các trang mạng xã hội khác.

Thiết kế các sản phẩm truyền thông của Công ty ..v..v..

Viết bài giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu công ty.

Tham gia các chiến dịch quảng cáo trên Website, Facebook & các trang mạng xã hội khác.

Cập nhật chỉnh sửa hình sản phẩm mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Xét nghiệm, Sinh học, Công nghệ Sinh học,...

Kinh nghiệm: Biết thiết kế cơ bản. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết trình tốt

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc tốt.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng doanh số sẽ thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm khi phỏng vấn. Tăng lương ít nhất 1 lần/năm.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, minh bạch, cảm hứng, nhiều cơ hội phát triển và nâng cao trình độ.

Được đào tạo các kiến thức chuyên môn cần thiết cho công việc

Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ tết theo quy định

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty (du lịch 1-2 lần/ năm, khám sức khỏe định kỳ hằng năm, 12 ngày phép/năm, quà các ngày lễ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST

