Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST
- Hồ Chí Minh: Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Kinh doanh
Tìm hiểu các thông tin về thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng
Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng hiện có
Tư vấn cho khách hàng lựa chọn các dich vụ phù hợp, giới thiệu các dịch vụ của Công ty
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
Làm việc theo sự yêu cầu của trưởng nhóm.
Marketing
Triển khai thực hiện các hoạt động marketing theo kế hoạch.
Theo dõi nội dung và hình ảnh các kênh truyền thông của công ty: Website, Facebook, Google ads & các trang mạng xã hội khác.
Thiết kế các sản phẩm truyền thông của Công ty ..v..v..
Viết bài giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu công ty.
Tham gia các chiến dịch quảng cáo trên Website, Facebook & các trang mạng xã hội khác.
Cập nhật chỉnh sửa hình sản phẩm mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Xét nghiệm, Sinh học, Công nghệ Sinh học,...
Kinh nghiệm: Biết thiết kế cơ bản. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Trung thực, năng động, cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết trình tốt
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực công việc tốt.
Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo yêu cầu công việc
Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, minh bạch, cảm hứng, nhiều cơ hội phát triển và nâng cao trình độ.
Được đào tạo các kiến thức chuyên môn cần thiết cho công việc
Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật, các ngày lễ tết theo quy định
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Công ty (du lịch 1-2 lần/ năm, khám sức khỏe định kỳ hằng năm, 12 ngày phép/năm, quà các ngày lễ).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI