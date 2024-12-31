Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hoa Hướng Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đứng trực quầy hàng, sắp xếp hàng lên kệ

Lau dọn vệ sinh quầy

Đóng gói, dán tem hàng hóa

Kiểm kê sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, chăm chỉ

Chịu khó, cần cù

Thái độ tốt với khách hàng

Am hiểu về công việc

Chủ động trong công việc, kỷ luật thời gian

Tại Công Ty TNHH Hoa Hướng Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng BHYT, BHXH theo quy định

Được nghỉ phép năm

Được hỗ trợ về gần nhà làm việc, phụ cấp ăn uống xăng xe đi lại

Được xét duyệt tăng lương hàng tháng

Được đi du lịch hàng năm

Có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Hướng Dương

