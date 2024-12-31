Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hoa Hướng Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hoa Hướng Dương
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Đứng trực quầy hàng, sắp xếp hàng lên kệ
Lau dọn vệ sinh quầy
Đóng gói, dán tem hàng hóa
Kiểm kê sản phẩm
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, chăm chỉ
Chịu khó, cần cù
Thái độ tốt với khách hàng
Am hiểu về công việc
Chủ động trong công việc, kỷ luật thời gian
Tại Công Ty TNHH Hoa Hướng Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng BHYT, BHXH theo quy định
Được nghỉ phép năm
Được hỗ trợ về gần nhà làm việc, phụ cấp ăn uống xăng xe đi lại
Được xét duyệt tăng lương hàng tháng
Được đi du lịch hàng năm
Có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Hướng Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
