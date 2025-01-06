Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Con người là tốt đẹp, rất ít giám sát, kiểm soát, đề cao sự tự do, chủ động

- TingTong không có tháng lương 13, Triết lý của TingTong là thưởng khi có cống hiến lớn, Chia lãi cuối năm hoặc bất kỳ thời điểm nào trong năm khi cùng nhau tạo ra lợi nhuận

- Quyền lợi được học tập, tham gia các khoá đào tạo do công ty tổ chức đào tạo, ngoài ra tham gia khoá đào tạo bên ngoài được hỗ trợ lương trong ngày đi học và hỗ trợ 30% học phí đào tạo bên ngoài, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Cho thuê phòng (Data công ty cung cấp 90% bắn khách hàng ngày)
- Tìm kiếm, mở rộng và phát triển tệp khách hàng có nhu cầu đi thuê căn hộ, phòng trọ.
- Tiếp nhận data từ bộ phận sales online, nhóm cộng tác viên, marketing online bắn khách hàng ngày. - Đón khách, tư vấn và thuyết phục khách hàng thuê phòng
- Làm hợp đồng đặt cọc, kí hợp đồng khách thuê, thu đủ công nợ và bàn giao phòng
2. Gia hạn hợp đồng (Sẽ hưởng hoa hồng như cho thuê phòng mới)
- Gọi điện tư vấn theo danh sách hợp đồng đến hạn
- Làm thủ tục kí hợp đồng gia hạn với những khác hàng đồng ý
3. Chăm sóc khách hàng, giữ tiêu chuẩn tòa nhà - đảm bảo khách hàng hài lòng
- Kiểm tra theo lịch, duy trì chất lượng tòa nhà theo tiêu chuẩn được ban hành
- Xử lý các yêu cầu về thủ tục hành chính từ khác hàng (nhượng phòng, làm vân tay, thêm bớt người) - Tiếp nhận, xử lý khiếu nại, mất mát tài sản, sung đột của khách hàng trong tòa nhà

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên
- Có 6 tháng làm sale, tư vấn bán hàng trở lên
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & thuyết phục.
- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.
- Làm việc đội nhóm, phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý vấn đề
- Có phương tiện đi lại, Không ngại di chuyển (Trong nội thành Hà Nội), làm việc ngoài giờ hành chính khi có các sự vụ cần giải quyết hỗ trợ khách hàng
- Có phương tiện đi lại, Không ngại di chuyển (Trong nội thành Hà Nội),

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: Trên 6 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 ngõ 59 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

