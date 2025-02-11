Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần công nghệ y học tái sinh Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đón tiếp, chăm sóc, khai thác nhu cầu của khách hàng.

Tư vấn các gói dịch vụ y tế sức khỏe của Công ty.

Tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng để giải quyết nhanh chóng, phù hợp đạt mục tiêu phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và chuyên nghiệp nhất.

Quản lý và chăm sóc khách hàng, tư vấn về sản phẩm trước, trong và sau khi trải nghiệm dịch vụ.

Lưu trữ, sắp xếp tài liệu, hồ sơ của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý.

Phối hợp cùng các phòng ban khác, thực hiện tốt công việc được giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình sáng, ưa nhìn, giọng nói dẽ nghe

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với khách hàng phân khúc cao cấp hoặc từng làm trong lĩnh vực TBG

Có kiến thức về sức khỏe

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu khó học hỏi có tinh thần cầu toàn trong công việc.

Tại Công ty cổ phần công nghệ y học tái sinh Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 -12tr +++ thưởng

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký HĐ.

Trợ cấp ăn trưa 50.000 đồng/bữa. Hỗ trợ phí gửi xe.(10.000 đồng/ngày)

Lương thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Du lịch định kỳ theo chế độ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ y học tái sinh Việt Nhật

