Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Đảm bảo đạt được doanh số và các chỉ tiêu sản phẩm mục tiêu cam kết với Trưởng phòng.

Đề xuất đặt hàng và dự trù hàng hóa.

Thực thi kế hoạch kinh doanh của Bộ phận.

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua đi chào hàng trực tiếp, triển lãm, hội chợ, diễn đàn, giới thiệu từ khách quen,….

Hỗ trợ Bộ phận Kế toán nhắc nhở khách hàng để thu hồi công nợ.

Thời gian làm việc: 08h00-17h00;Nghỉ Chiều thứ bảy và Chủ nhật.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, Nhiệt tình, Đam mê Bán hàng

Kỹ năng giao tiếp tốt, Trung thực.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành Y, Nha khoa

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương và phụ cấp (tối thiểu 7.650.000đ) + Hoa hồng theo Doanh thu (trả hàng tháng) + Thưởng vượt doanh số.

Chính sách – phụ cấp khác: Xăng xe, Điện thoại, Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Thưởng thâm niên, Thưởng Cổ phiếu ưu đãi theo thâm niên

Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BH theo quy định nhà nước.

Được mua BH tai nạn 24h

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ trong nước và ngoài nước.

