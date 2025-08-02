Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, tư vấn các khóa học pha chế, tư vấn các máy móc và dụng cụ pha chế...

Chăm sóc các khách hàng mua nguyên liệu pha chế.

Duy trì mối quan hệ với tệp khách hàng cũ, mở rộng tệp khách hàng mới.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, tin học văn phòng cơ bản

Số năm kinh nghiệm làm việc: >06 tháng

Có kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng là một lợi thế

Ưu tiên biết pha chế.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thưởng tháng 13, review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,...

Trải nghiệm, làm việc với khách hàng trên khắp cả nước

Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm

Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới

Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển

Được hưởng các ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

