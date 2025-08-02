Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, tư vấn các khóa học pha chế, tư vấn các máy móc và dụng cụ pha chế...
Chăm sóc các khách hàng mua nguyên liệu pha chế.
Duy trì mối quan hệ với tệp khách hàng cũ, mở rộng tệp khách hàng mới.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công bởi cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, tin học văn phòng cơ bản
Số năm kinh nghiệm làm việc: >06 tháng
Có kinh nghiệm bán hàng tiêu dùng là một lợi thế
Ưu tiên biết pha chế.
Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Thưởng tháng 13, review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT,...
Trải nghiệm, làm việc với khách hàng trên khắp cả nước
Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm
Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới
Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển
Được hưởng các ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn
Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
