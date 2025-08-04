Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH San Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 176 Nguyễn Hữu Trí, Bình Chánh, Quận 8

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới và mở rộng thị trường.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ và chất lượng.

Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo doanh số bán hàng và các hoạt động kinh doanh định kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kinh doanh thực phẩm hoặc các ngành hàng tiêu dùng nhanh.

Hiểu biết về thị trường thực phẩm và các kênh phân phối.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng doanh số theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

