Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại 1Deal làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại 1Deal
- Bình Dương:
- 1A3/257 Khu phố Hòa Lân 2 Phường Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1Deal chuyên kinh doanh sản phẩm gia dụng: máy xay sinh tố, bình siêu tốc, quạt công nghiệp, nồi cơm điện, nồi áp suất, quạt các loại ... máy lạnh Midea , máy lạnh Gree, máy lạnh MDV, máy lạnh Comfee và máy lạnh Kendo các chủng loại. Hiện công ty đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng nhân viên sale và trợ lý salsale biết tiếng Trung có sếp người Trung tận tình đào tạo hướng dẫn.
Báo giá, thương thảo hợp đồng mua bán, thỏa thuận thời hạn thanh toán và giao dịch theo quy định của công ty
Chăm sóc khách hàng có sẵn và mở rộng tìm kiếm khách hàng tiềm năm mới
Giám sát nhân công báo cáo tiến trình công việc hàng ngày
Thực hiện theo chỉ thị của sếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần đồng đội, hòa đồng cùng tập thể
Có tinh thần trách nhiệm, kỹ luật cao hoàn thành tốt công việc được giao
Chủ động trong công việc sẵn sàng học hỏi và phát triển
Thành thạo tin học văn phòng ̣(Ưu tiên các bạn biết phần mềm vẽ autocad, adobe …)
Tại Công Ty TNHH Thương Mại 1Deal Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp nguồn khách hàng tiềm năng
Được tham giao đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản
Có phụ cấp bữa trưa
Thời gian làm việc từ T2-T7 ̣(8h -17h nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h đến 13h bắt đầu làm việc)
Có chế độ nghỉ lễ, tết, phép năm và tham gia bảo hiểm theo quy định công ty ̣(BHXH, BHYT…)
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại 1Deal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
