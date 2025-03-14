Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại 1Deal làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1A3/257 Khu phố Hòa Lân 2 Phường Thuận Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1Deal chuyên kinh doanh sản phẩm gia dụng: máy xay sinh tố, bình siêu tốc, quạt công nghiệp, nồi cơm điện, nồi áp suất, quạt các loại ... máy lạnh Midea , máy lạnh Gree, máy lạnh MDV, máy lạnh Comfee và máy lạnh Kendo các chủng loại. Hiện công ty đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh có nhu cầu tuyển dụng nhân viên sale và trợ lý salsale biết tiếng Trung có sếp người Trung tận tình đào tạo hướng dẫn.

Báo giá, thương thảo hợp đồng mua bán, thỏa thuận thời hạn thanh toán và giao dịch theo quy định của công ty

Chăm sóc khách hàng có sẵn và mở rộng tìm kiếm khách hàng tiềm năm mới

Giám sát nhân công báo cáo tiến trình công việc hàng ngày

Thực hiện theo chỉ thị của sếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Hoa giao tiếp tốt ̣(Xử lý công việc và giao tiếp cùng khách hàng)

Có tinh thần đồng đội, hòa đồng cùng tập thể

Có tinh thần trách nhiệm, kỹ luật cao hoàn thành tốt công việc được giao

Chủ động trong công việc sẵn sàng học hỏi và phát triển

Thành thạo tin học văn phòng ̣(Ưu tiên các bạn biết phần mềm vẽ autocad, adobe …)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại 1Deal Thì Được Hưởng Những Gì

Ngoài mức lương thỏa thuận

Được cung cấp nguồn khách hàng tiềm năng

Được tham giao đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ cơ bản

Có phụ cấp bữa trưa

Thời gian làm việc từ T2-T7 ̣(8h -17h nghỉ trưa 1 tiếng từ 12h đến 13h bắt đầu làm việc)

Có chế độ nghỉ lễ, tết, phép năm và tham gia bảo hiểm theo quy định công ty ̣(BHXH, BHYT…)

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại 1Deal

