Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THACO AUTO BÌNH TÂN - TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BÌNH TÂN - TP.HCM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 73
- 75 Võ Văn Kiệt, phường An Lạc,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ và quản trị hiệu quả dữ liệu Khách hàng.
Tiếp cận khách hàng để tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ phù hợp.
Nhận và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao phù hợp với kinh nghiệm, năng lực bán hàng.
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng (Giao nhận, tiến độ thanh toán, Công nợ, các thay đổi trong hợp đồng).
Báo cáo công việc và nhận phân công từ Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Ô tô, Kinh tế, QTKD, Marketing, Du lịch, Nhà hàng khách sạn,...
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, nắm bắt được tâm lý, nhu cầu của khách hàng.
Yêu thích ngành nghề kinh doanh Ô tô.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ô tô hoặc có GPLX B2 là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BÌNH TÂN - TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo thỏa thuận.
Hỗ trợ cơm trưa 40,000 VND/ngày, đồng phục, quà Tết,...
Tham gia đóng bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các lớp đào tạo nâng cao chuyên môn.
Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty.
Các chế độ phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO BÌNH TÂN - TP.HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
