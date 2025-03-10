Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT VIETHOMES làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Lô 24A, khu 72ha, Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online: tiktok, facebook.... và offline.

Thực hiện các cuộc gọi tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ nội thất đến khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các cuộc hẹn gặp gỡ khách hàng để tư vấn trực tiếp.

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và đưa ra các giải pháp thiết kế nội thất phù hợp.

Thực hiện báo giá, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là lợi thế

Chấp nhận sinh viên/ sinh viên mới ra trường

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu về thị trường nội thất là một lợi thế.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT VIETHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo bài bản về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

