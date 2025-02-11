Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 27 đường M,khu hành chính Dĩ An,Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và bán hàng: Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm đèn chiếu sáng như đèn LED, đèn trang trí, đèn ngoài trời, đèn công nghiệp... dựa trên nhu cầu của khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, nghiên cứu thị trường.
Lập kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ khách hàng
Đàm phán và ký kết hợp đồng, theo dõi đơn hàng
Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về sản phẩm đèn chiếu sáng là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực doanh số.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Excel, Word).
Tinh thần cầu tiến, nhanh nhẹn, và đam mê kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 8,000,000 - 15,000,000 + phụ cấp + hoa hồng theo doanh số (hoa hồng không giới hạn theo năng lực và doanh số ghi nhận) + thưởng theo KPI.
Thưởng dựa trên hiệu quả công việc của cá nhân, của team
Mức lương cạnh tranh hấp dẫn, chính sách tăng lương định kỳ, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm kinh doanh.
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).
Nghỉ lễ, Tết + thưởng theo quy định.
Các hoạt động nội bộ hàng nghỉ mát hàng năm, Team building.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17 Đường 11, KP.4, Phường Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP.HCM

