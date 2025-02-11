Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 27 đường M,khu hành chính Dĩ An,Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Nhân viên kinh doanh

Tư vấn và bán hàng: Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm đèn chiếu sáng như đèn LED, đèn trang trí, đèn ngoài trời, đèn công nghiệp... dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, nghiên cứu thị trường.

Lập kế hoạch kinh doanh, hỗ trợ khách hàng

Đàm phán và ký kết hợp đồng, theo dõi đơn hàng

Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về sản phẩm đèn chiếu sáng là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực doanh số.

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (Excel, Word).

Tinh thần cầu tiến, nhanh nhẹn, và đam mê kinh doanh.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cứng 8,000,000 - 15,000,000 + phụ cấp + hoa hồng theo doanh số (hoa hồng không giới hạn theo năng lực và doanh số ghi nhận) + thưởng theo KPI.

Thưởng dựa trên hiệu quả công việc của cá nhân, của team

Mức lương cạnh tranh hấp dẫn, chính sách tăng lương định kỳ, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như trưởng nhóm kinh doanh.

Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).

Nghỉ lễ, Tết + thưởng theo quy định.

Các hoạt động nội bộ hàng nghỉ mát hàng năm, Team building.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Quang Phát

