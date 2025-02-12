Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - số 435, đại lộ Bình Dương, KP Nguyễn Trãi, Lái Thiêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận data từ telesales và trực tiếp khách hàng cũ mới.

- Lập bảng tính, hoàn thành bảng chào giá gửi khách hàng (Có sự hỗ trợ của kỹ thuật nếu đơn hàng phức tạp, trình người phụ trách duyệt giá)

- Soạn thảo hợp đồng theo mẫu, kết nối thương thảo hợp đồng phù hợp điều kiện của công ty và khách hàng.

- Lập phiếu đề nghị nhập vật tư nếu cần.

- Lập phiếu yêu cầu sản xuất, theo dõi quá trình sản xuất tại xưởng.

- Lập xuất hàng chuyển bộ phận phụ trách, Xác nhận hàng hóa phụ hợp với đơn hàng trước khi xuất hàng, chụp hình làm dữ liệu sử dụng khi cần...

- Chăm sóc thường xuyên những khách hàng cũ và báo cáo người phụ trách.

- Báo cáo công việc theo ngày.

- Mọi công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ độ tuổi từ 22 tuổi trở lên, sức khỏe đảm bảo.

- Thành thạo Office văn phòng.

- Trình độ: tốt nghiệp từ trung cấp trở lên không yêu cầu ngành học.

- Có kinh nghiệm lĩnh vực kinh doanh bán hàng từ 2 năm trở lên.

- Kỹ năng: Có kỹ năng giao tiếp tốt đàm phán khách hàng tốt (B2B).

- Nhiệt huyết - yêu nghề - có thể sẵn sàng bù đắp thời gian nếu công việc cần gấp.

- Chịu được áp lực công việc, có tinh thần học hỏi, tự giải quyết vấn đề cao, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12tr/tháng trở lên khi thành thạo và không có giới hạn max.

- Có thưởng tết, tiền lễ tết theo quy định chung của công ty.

- Lương trách nhiệm: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Thưởng doanh số: Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

- Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Được nghỉ phép theo quy định của nhà nước ngay từ tháng thử việc đầu tiên. Hoặc được lĩnh tiền vào cuối năm nếu không có nhu cầu nghỉ.

- Được tham gia du lịch cùng công ty 1 lần/năm.

- Được đào tạo kiến thức ngành, và có sự đồng hành của nhiều anh chị em kinh nghiệm lâu năm.

- Được cấp đồng phục văn phòng theo mẫu của công ty.

- Được đào tạo theo định kỳ.

- Lộ trình thăng tiến không giới hạn nếu có hoài bão và sự cố gắng phù hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM VĨNH PHÚ

