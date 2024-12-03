Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yhi (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Battery sales as main duty.

Ắc quy là nhiệm vụ chính.

- Responsible for securing new customers, maintaining and developing existing accounts.

Có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển những khách hàng hiện tai.

- Anticipate customer's needs, expectations and sell our products and capabilities.

Nhận thấy được nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng đối với các sản phẩm tiềm năng.

- Keep updated with latest trends and development.

Cập nhật kịp thời các xu hướng và sự phát triển mới nhất.

- To conduct market survey on competitors' information and any other market information.

Tiến hành khảo sát thị trường về thông tin của đối thủ cạnh tranh và bất kỳ thông tin khác về thị trường.

- To increase market share and meeting sales and profit target.

Tăng thị phần để hoàn thành chỉ tiêu bán hàng và lợi nhuận.

- To work closely with sales coordinator on delivery schedule.

Làm việc chặt chẽ với các điều phối viên bán hàng về tiến độ giao hàng.

- Ensure timely completion of daily/monthly reports.

Đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn báo cáo doanh số ngày và tháng.

- Follow up overdue payment.

Theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng.

- Undertake any other duty/assignment as directed by superior.

Thực hiện một số công việc khác do phân công của cấp trên giao

Benefit:

- Basic 15-25mil Negotiable (thỏa thuận) + commission + allowance

- Comply with Vietnam Labor Law (theo luật lao động Việt Nam)

- Colleagues: Friendly

- Will be trained by company

- According to company's regulations

- Allowance and Commission (trợ cấp và hoa hồng)

- Bao Viet Healthcare insurance (Bảo Hiểm Sức Khỏe Bao Viet)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Must have relevant sale experience in same industry

- Monday - Friday: 8.00 am - 5.30pm

- Min College/University Degree in any discipline.

Bằng cao đẳng/ đại học của tất cả ngành nghề đều được.

- Candidate with at least 1 years sales experience. Relevant sales experience in Automotive industries will be added advantage.

Ít nhất có 1 năm kinh nghiệm làm sale. Ưu tiên cho những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp ô tô.

- Training will be provided if no tyre knowledge.

Sẽ được đào tạo nếu không có kiến thức về lĩnh vực lốp xe.

- Posses good communication and organisation skills.

Có các kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt.

- Bilingual in Vietnamese and English.

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

- Able to travel to other provinces extensive days.

Chấp nhận đi công tác tỉnh.

- Self-motivated, enthusiastic and willing to learn.

Năng động, nhiệt tình và sẵn sàng học hỏi.

Basic 15-25mil Negotiable (thỏa thuận) + commission + allowance

Hanoi office: Room 907, 9 floor, Minori office building - 67A Truong Dinh Street, Hai Ba Trung district, Ha Noi city.

Tại Công Ty TNHH Yhi (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Yearly Performance Bonus

(Thưởng hiệu suất hàng năm)

Chăm sóc sức khoẻ

Additional Health Insurance from Bao Viet

(Bảo Hiểm Sức Khỏe Bao Viet)

Cơ hội du lịch

Company Trip, Brand Incentive Trip, Training and etc.

Chuyến đi công ty, chuyến đi khen thưởng thương hiệu, đào tạo...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yhi (Việt Nam)

