Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Lam Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Lam Tân
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng mới,mở rộng và phát triển thị trường.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Được tham gia các buổi tập huấn trước khi làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Lam Tân Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ đầy đủ theo luật lao động.
- Mức lương và hoa hồng cao, thu nhập theo khả năng.
- Mức lương và hoa hồng cao, thu nhập theo khả năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Lam Tân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI