Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN WOOJIN PLAIMM CO.,LTD TẠI BẮC NINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN WOOJIN PLAIMM CO.,LTD TẠI BẮC NINH
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN WOOJIN PLAIMM CO.,LTD TẠI BẮC NINH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN WOOJIN PLAIMM CO.,LTD TẠI BẮC NINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Kotiti, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm, khai thác và phát triển thị trường khách hàng mới.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp kỹ thuật phù hợp.
Chuẩn bị và trình bày báo giá, đề xuất kỹ thuật cho khách hàng.
Thực hiện các cuộc đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Theo dõi và quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng, đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ cung cấp.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.
Cập nhật thông tin thị trường, công nghệ và sản phẩm mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc kinh tế.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kỹ thuật.
Nắm vững kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng anh Giao tiếp
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN WOOJIN PLAIMM CO.,LTD TẠI BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xét tăng lương định kỳ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN WOOJIN PLAIMM CO.,LTD TẠI BẮC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN WOOJIN PLAIMM CO.,LTD TẠI BẮC NINH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN WOOJIN PLAIMM CO.,LTD TẠI BẮC NINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 04, Phòng 404, Tòa nhà MB Bắc Ninh, Số 24 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

