Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Team Synergy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 4/1/6 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Khách hàng:

Tìm kiếm và liên hệ khách hàng mới có nhu cầu.

Khai thác tiềm năng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

Họp với khách và nhận brief từ khách hàng.

Đề xuất ý tưởng, báo giá:

Brainstorm cho các bộ phận liên quan Creative, Projects và Thiết kế.

Lên ý tưởng concept cho chương trình cùng bộ phận Creative.

Tham gia thuyết trình để khách hàng hiểu được concept.

Tổng hợp chi phí nội bộ từ phòng logistic và project để làm Báo giá.

Gửi báo giá đến khách hàng.

Theo dõi tiến độ công việc:

Liên lạc với khách hàng và các bên thứ ba để đảm bảo tiến độ công việc.

Làm việc chặt chẽ với phòng Project và Logistic để đảm bảo sự hài lòng của khách.

Đại diện cho công ty tại sự kiện để chăm sóc khách hàng cũng như đảm bảo rằng các vấn đề của khách hàng được giải quyết nhanh chóng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam có kinh nghiệm trong ngành Du lịch/Sự kiện/TeamBuilding.

Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tại Công Ty TNHH Team Synergy Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ T7 – CN, Thứ 2 bắt đầu làm việc từ 10h sáng. Thời gian nghỉ trưa 2 tiếng.

Phòng làm việc hiện đại, thiết kế phù hợp làm việc teamwork.

Nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo nên môi trường hòa đồng, vui vẻ.

Du lịch trong, ngoài nước hằng năm.

Nghỉ Tết Nguyên Đán từ 2-3 tuần nhận full lương.

Có cơ hội xét tăng lương 6 tháng/lần.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Team Synergy

