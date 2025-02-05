Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thưởng thâm niên làm việc, thưởng 1 tháng lương hoàn thành công việc trong 12 tháng, thưởng theo kết quả kinh doanh. Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp công tác khi làm việc bên ngoài. Tăng lương ít nhất 1 lần trong năm, mức lương tăng theo năng lực làm việc Chế độ BHYT, BHXH và đặc biệt có BH tai nạn 24/24 cho nhân viên đầy đủ. Được hưởng các chế độ khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm,..... Làm việc từ thứ 2

- thứ 6 (8h00

- 12h00 và 13h30

- 17h30) Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại tạo hoàn thành , Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm các khách hàng mới, phụ trách và phát triển các dự án Nhà cao tầng, Khu công nghiệp... (C&I).
Báo giá, đàm phán thương lượng, triển khai việc ký kết hợp đồng và hoàn thành nghĩa vụ theo sát khách hàng.
Theo dõi, báo cáo hàng tuần, quý và năm các vấn đề liên quan dự án
Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp sản phẩm, thiết bị Công ty kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức:
Tốt nghiệp đại học về ngành Điện: Điện - Điện tử, Hệ thống điện,.....
Anh ngữ: Chứng chỉ TOEIC đạt 600 điểm trở lên.
Thành thạo tin học văn phòng
Kỹ năng:
Khả năng tư vấn sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật cho khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.
Linh động, mềm dẻo, hoạt bát.
Tính cẩn thận, chu đáo.
Trung thực, đáng tin cậy.
Phối hợp làm việc nhóm để hoàn thành đúng hạn, đúng qui trình, đảm bảo về tính chất kỹ thuật cho các thiết bị ở bảng chào giá và hồ sơ thầu.
Kinh nghiệm:
Đã có kinh nghiệm sales, ưu tiên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thiết bị điện trung, hạ thế.
Yêu cầu khác:
Giới tính: không giới hạn, ưu tiên Nam.
Có thể đi công tác

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company

Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 73-75 đường số 6, khu phố Hưng Phước IV, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

