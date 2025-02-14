Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Suleco Coffee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 165 Đại lộ 3, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới:

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực bán sỉ cà phê (nhà rang xay, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng, nhà nhập khẩu tại Mỹ, Nhật).

Thực hiện các buổi gặp gỡ giới thiệu sản phẩm, thử cà phê, và tư vấn các giải pháp phù hợp.

Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại:

Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

Giới thiệu chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới, và cập nhật thông tin về công ty.

Thực hiện kế hoạch bán hàng:

Đạt mục tiêu doanh số tháng, quý, năm theo phân công.

Đề xuất các chiến lược phù hợp để đạt doanh số.

Thu thập và phân tích thông tin thị trường:

Nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu và xu hướng tiêu thụ cà phê tại Mỹ, Nhật để đề xuất chiến lược bán hàng phù hợp.

Theo dõi xu hướng thị trường, thói quen tiêu dùng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo các cơ hội kinh doanh mới.

Phối hợp nội bộ:

Hỗ trợ bộ phận vận hành và giao hàng để đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Làm việc chặt chẽ với bộ phận marketing trong các chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Xử lý các công việc hành chính liên quan:

Hoàn tất hợp đồng, báo giá, và các thủ tục bán hàng cần thiết.

Theo dõi công nợ của khách hàng và nhắc nhở thanh toán đúng hạn.

Hỗ trợ quy trình xuất khẩu, làm việc với bộ phận logistics để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu, đặc biệt là thực phẩm & đồ uống.

Kỹ năng:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán và viết email chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề linh hoạt.

Thái độ:

Nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.

Định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

Chủ động học hỏi và cải thiện kỹ năng.

Tại Công Ty Cổ Phần Suleco Coffee Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Thu nhập:

Lương cơ bản: cạnh tranh

Thưởng hiệu suất theo tháng/quý/năm.

Phúc lợi:

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Chế độ thưởng lễ, tết, sinh nhật.

Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng và kiến thức sản phẩm.

Cơ hội:

Thăng tiến trở thành Trưởng nhóm Kinh doanh.

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, và có tiềm năng phát triển dài hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Suleco Coffee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin