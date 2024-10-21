Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEMAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 62 Đường Số 10, Khu Nhà ở Vạn Phúc 1, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Báo giá cho khách hàng Lập hoá đơn Quản lí kho, vậy tư Book vé máy bay, khách sạn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học quản trị kinh doanh, kỹ thuật,.... Biết tiếng Anh cơ bản Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH LEMAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-10 triệu/ tháng Thưởng: gồm lương tháng 13 & thưởng theo năng lực vào cuối năm tài chính Làm việc tại VP ở khu đô thị đẹp nhất Hồ Chí Minh và cả nước Có cơ hội làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài trên toàn thế giới Được đào tạo đầy đủ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng cần thiết. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp Cung cấp công cụ cần thiết để phục vụ công việc Ký hợp đồng lao động BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước Cơ hội đi công tác các quốc gia trên thế giới như Singapore, Malaysia, China, India, Turkey, Eypt, UAE và một số quốc gia khác Được hưởng phụ cấp đầy đủ theo tính chất công việc Du lịch, thưởng các dịp lễ., tết... Môi trường làm việc chuyên nghiệp & thân thiện, máy móc thiết bị hiện đại Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEMAR VIỆT NAM

