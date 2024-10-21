Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LEMAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LEMAR VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LEMAR VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 62 Đường Số 10, Khu Nhà ở Vạn Phúc 1, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Báo giá cho khách hàng Lập hoá đơn Quản lí kho, vậy tư Book vé máy bay, khách sạn
Báo giá cho khách hàng
Lập hoá đơn
Quản lí kho, vậy tư
Book vé máy bay, khách sạn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học quản trị kinh doanh, kỹ thuật,.... Biết tiếng Anh cơ bản Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học quản trị kinh doanh, kỹ thuật,....
Biết tiếng Anh cơ bản
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH LEMAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8-10 triệu/ tháng Thưởng: gồm lương tháng 13 & thưởng theo năng lực vào cuối năm tài chính Làm việc tại VP ở khu đô thị đẹp nhất Hồ Chí Minh và cả nước Có cơ hội làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài trên toàn thế giới Được đào tạo đầy đủ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng cần thiết. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp Cung cấp công cụ cần thiết để phục vụ công việc Ký hợp đồng lao động BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước Cơ hội đi công tác các quốc gia trên thế giới như Singapore, Malaysia, China, India, Turkey, Eypt, UAE và một số quốc gia khác Được hưởng phụ cấp đầy đủ theo tính chất công việc Du lịch, thưởng các dịp lễ., tết... Môi trường làm việc chuyên nghiệp & thân thiện, máy móc thiết bị hiện đại Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 6
Mức lương 8-10 triệu/ tháng
Thưởng: gồm lương tháng 13 & thưởng theo năng lực vào cuối năm tài chính
Làm việc tại VP ở khu đô thị đẹp nhất Hồ Chí Minh và cả nước
Có cơ hội làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài trên toàn thế giới
Được đào tạo đầy đủ về kiến thức sản phẩm và kỹ năng cần thiết. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cung cấp công cụ cần thiết để phục vụ công việc
Ký hợp đồng lao động BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
Cơ hội đi công tác các quốc gia trên thế giới như Singapore, Malaysia, China, India, Turkey, Eypt, UAE và một số quốc gia khác
Được hưởng phụ cấp đầy đủ theo tính chất công việc
Du lịch, thưởng các dịp lễ., tết...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp & thân thiện, máy móc thiết bị hiện đại
Thời gian làm việc: từ thứ 2- thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEMAR VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LEMAR VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LEMAR VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 62 Đường Số 10, Khu Nhà ở Vạn Phúc 1, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

