Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

- Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng mua sắm tại cửa hàng và các trang thương mại điện tử

- Quản lý hàng hóa, tài sản, trang thiết bị tại cửa hàng

- Thực hiện trưng bày, sắp xếp, kiểm đếm hàng hóa

- Tiếp nhận, giải quyết về các khiếu nại, góp ý của khách hàng

- Điều phối đơn hàng cho xe đi giao

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Cửa hàng trưởng

- Thời gian làm việc: T2 đến T7 (8h -- 17h); * 2 ngày CN/tháng ( được nghỉ bù T2 của tuần tiếp theo)

- Địa chỉ làm việc: NỘI THẤT ABIG 76 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.