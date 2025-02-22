Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG
- Hồ Chí Minh:
- 76 Lê Văn Việt,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng mua sắm tại cửa hàng và các trang thương mại điện tử
- Quản lý hàng hóa, tài sản, trang thiết bị tại cửa hàng
- Thực hiện trưng bày, sắp xếp, kiểm đếm hàng hóa
- Tiếp nhận, giải quyết về các khiếu nại, góp ý của khách hàng
- Điều phối đơn hàng cho xe đi giao
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Cửa hàng trưởng
- Thời gian làm việc: T2 đến T7 (8h -- 17h); * 2 ngày CN/tháng ( được nghỉ bù T2 của tuần tiếp theo)
- Địa chỉ làm việc: NỘI THẤT ABIG 76 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
- Lương thưởng, lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
