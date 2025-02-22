Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 76 Lê Văn Việt,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng mua sắm tại cửa hàng và các trang thương mại điện tử
- Quản lý hàng hóa, tài sản, trang thiết bị tại cửa hàng
- Thực hiện trưng bày, sắp xếp, kiểm đếm hàng hóa
- Tiếp nhận, giải quyết về các khiếu nại, góp ý của khách hàng
- Điều phối đơn hàng cho xe đi giao
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Cửa hàng trưởng
- Thời gian làm việc: T2 đến T7 (8h -- 17h); * 2 ngày CN/tháng ( được nghỉ bù T2 của tuần tiếp theo)
- Địa chỉ làm việc: NỘI THẤT ABIG 76 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: lương cứng + % hoa hồng
- Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
- Lương thưởng, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Kế Kiến Trúc ABIG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 35 Đ. Số 5, khu đô thị VẠN PHÚC, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

