Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu các thiết bị điện: đèn chiếu sáng, máy lạnh… để giới thiệu cho khách hàng, chủ yếu là các công trình, dự án do nhà nước và các tập đoàn đầu tư xây dựng.
Tư vấn thông tin sản phẩm thiết bị điện của Công ty và nhà cung cấp, thuyết phục khách hàng, nhà thầu, chủ đầu tư sử dụng sản phẩm, hỗ trợ giải đáp thắc mắc( nếu có).
Tìm kiếm thông tin và tiếp cận những khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua sắm các thiết bị điện.
Tư vấn thông tin về sản phẩm và giải đáp những thắc mắc của khách hàng, Báo giá cho khách hàng và thực hiện ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng, duy trì và thiết lập các mối quan hệ với khách hàng lâu dài và bền vững.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhạy bén, sáng suốt linh hoạt, có tư duy tích cực, chủ động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, đam mê kinh doanh
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên ứng viên có khả năng đi thị trường và thu thập thông tin thị trường
- Am hiểu về kinh doanh, quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng
- Am hiểu thị trường ngành xây dựng cơ điện
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 theo quy định của NN.
Nhân viên chính thức được tham gia BH đầy đủ theo quy định.
Và nhiều quyền lọ̉i khác.
Tăng lương theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Yên Khánh
