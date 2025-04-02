Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRANFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRANFA
- Hồ Chí Minh: Tòa Bluesky Office Tower, số 01 Bạch Đằng, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường tại các Spa, Thẩm mỹ viện, các phòng khám, chuyên khoa, bệnh viện.
Đàm phán kí kết hợp đồng.
Am hiểu sản phẩm tư vấn cho khách hàng.
Lập báo giá, hồ sơ thầu.
Lên kế hoạch kinh doanh và báo cáo kế hoạch, kết quả kinh doanh tới Trưởng phòng hàng ngày, tuần, tháng.
Tham gia hôi nghị, triển lam, các sự kiện xuc tiến thương mại …
Tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh khi giao dịch với khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Quản lý hồ sơ khách hàng được giao phu trách.
Thực hiện các nhiệm vu liên quan do quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ.
Có laptop cá nhân.
Có thể đi làm ngay.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRANFA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13 + Thưởng chỉ tiêu cuối năm.
12 ngày phép năm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
Hỗ trợ cơm trưa và phí gửi xe.
Du lịch/team building 1-2 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRANFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
