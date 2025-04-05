Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 107 Nguyễn Văn Khối, phường 11, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng, chào bán thiết bị lọc, hệ thống xử lý nước công nghệ RO, xử lý khí, giải pháp lọc.

Dự toán, tham gia chào thầu.

Tham mưu, triển khai kế hoạch kinh doanh cùng team.

Hoàn thành KPI và mục tiêu đề ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp các khối ngành kỹ thuật, kinh tế: Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường, Kỹ thuật Cấp thoát nước, Khoa Học Môi Trường, Quản Trị Kinh Doanh, Marketing,..

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo tận tình khi thử việc.

Thành thạo tin học văn phòng.

Kiên nhẫn, chủ động, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.

Đọc hiểu được bản vẽ kỹ thuật, sử dụng được các phần mềm vẽ kỹ thuật cơ bản (autoCAD), chỉnh sửa hình ảnh là 1 lợi thế.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức cơ bản: 6.000.000 - 7.000.000 (hoặc thỏa thuận theo năng lực) + phụ cấp + hoa hồng doanh số.

Thời gian làm việc siêu chill: Thứ 2 - Thứ 6 (7 tiếng/ngày), Thứ 7 làm buổi sáng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái sáng tạo, không gò bó.

Tăng lương theo hiệu quả công việc, thưởng tháng 13, du lịch, team-building.

Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Thiết Bị Lọc Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin