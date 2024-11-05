Tuyển Sản xuất Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Khối 1, TT Diễn Châu, Diễn Châu

Mô Tả Công Việc Sản xuất

Triển khai thực hiện tư vấn và bán hàng, chịu trách nhiệm doanh số xe của cá nhân.

Chủ động tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau (trực tiếp, điện thoại, online, sự kiện...).

Tư vấn chuyên nghiệp, phân tích nhu cầu và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất.

Duy trì liên lạc, chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng tại hệ thống theo quy trình quy định.

Thực hiện quy trình bán hàng từ tiếp đón, tư vấn, đàm phán, chốt đơn đến bàn giao xe.

Phối hợp triển khai các chương trình bán hàng, sự kiện giới thiệu sản phẩm.

Đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch marketing, nâng cao hiệu quả marketing bán hàng tại đơn vị.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Kinh tế, Nhà hàng - Khách sạn, Du lịch, Ô tô.

Kỹ năng bán hàng, chăm sóc và phục vụ khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập và phát triển mối quan hệ khách hàng.

Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7tr - 10tr + Phụ cấp + Thưởng hoàn thành KPI (10 - 30tr)

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định;

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;

Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Nghệ An

