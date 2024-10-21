Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH NAGAMOCHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH NAGAMOCHI
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Quốc Lộ 3, Nguyên Khê, Đông Anh Hà Nội, Đông Anh
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lập trình PLC
Lắp đặt tủ điện
Vẽ mạch điện
Bảo trì tủ điện
Làm các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Điện Độ tuổi: 20-35 tuổi Kinh nghiệm 2 năm trở lên Yêu cầu hợp tác làm việc lâu dài
Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Điện
Độ tuổi: 20-35 tuổi
Kinh nghiệm 2 năm trở lên
Yêu cầu hợp tác làm việc lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH NAGAMOCHI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-12tr/tháng Thưởng lễ, thưởng tết Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam Được hưởng 1 ngày phép/tháng Được đào tạo thêm về chuyên ngành và nghiệp vụ kỹ thuật Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty
Mức lương: 10-12tr/tháng
Thưởng lễ, thưởng tết
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam
Được hưởng 1 ngày phép/tháng
Được đào tạo thêm về chuyên ngành và nghiệp vụ kỹ thuật
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAGAMOCHI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
