Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH NAGAMOCHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quốc Lộ 3, Nguyên Khê, Đông Anh Hà Nội, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lập trình PLC Lắp đặt tủ điện Vẽ mạch điện Bảo trì tủ điện Làm các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung Cấp trở lên chuyên ngành Điện Độ tuổi: 20-35 tuổi Kinh nghiệm 2 năm trở lên Yêu cầu hợp tác làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH NAGAMOCHI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12tr/tháng Thưởng lễ, thưởng tết Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam Được hưởng 1 ngày phép/tháng Được đào tạo thêm về chuyên ngành và nghiệp vụ kỹ thuật Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện Hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAGAMOCHI

