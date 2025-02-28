Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HI-TECH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện hiệu chuẩn- đo lường các thiết bị của khách hàng khi có yêu cầu (tại phòng Lab hoặc tại nhà máy).

- Phân tích, lập báo cáo các thông số kỹ thuật, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn và chứng nhận kết quả hiệu chuẩn.

- Cập nhật báo cáo dữ liệu tại hệ thống phần mềm của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận, và Ban giám đốc phân công.

- Có thể tăng ca, và quản lý công việc.