Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HI-TECH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HI-TECH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 46/19, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện hiệu chuẩn- đo lường các thiết bị của khách hàng khi có yêu cầu (tại phòng Lab hoặc tại nhà máy).
- Phân tích, lập báo cáo các thông số kỹ thuật, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn và chứng nhận kết quả hiệu chuẩn.
- Cập nhật báo cáo dữ liệu tại hệ thống phần mềm của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận, và Ban giám đốc phân công.
- Có thể tăng ca, và quản lý công việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính Nam, tốt nghiệp Đại học các ngành Điện- Điên tử, Tự động hoá, Cơ khí, Điện công nghiệp...
- Chưa có kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo.
- Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật.
- Chưa có kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo.
- Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HI-TECH Thì Được Hưởng Những Gì
- Ký hợp đồng, tham gia BHXH theo quy định pháp luật.
- Lương cố định hàng tháng.
- Thưởng hiệu suất công việc, thưởng cuối năm,
- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ
- Lương thoả thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG HI-TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
