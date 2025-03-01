Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Nguyễn Khuyến Tân Uyên Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Nhận lệnh từ Giám đốc sản xuất triển khai sản xuất; - Ra lệnh sản xuất, chi tiết lệnh sản xuất theo mẫu bao gồm: Lệnh sản xuất + bản vẽ được duyệt; - Triển khai kỹ thuật đến thầu phụ + mộc khoán (phát triển mẫu, hàng loạt) - Theo dõi quá trình sản xuất và báo cáo; - Bóc tách vật tư tính khối lượng sản phẩm và các công việc liên quan; - Đọc hiểu, chỉnh sửa bản vẽ chi tiết kỹ thuật sản phẩm; - Triển khai bản vẽ đến từng tổ sản xuất và theo dõi tiến độ, chất lượng trong suốt quy trình sản xuất; để phù hợp với thực tế sản xuất.Đáp ứng yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ; - Tính toán nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất; sau khi ra bảng tính đã được duyệt chuyển BP Mua hàng đặt hàng; - Tiếp nhận đánh giá các loại vật tư, phụ kiện, NVL mới và tiến hành test mẫu, làm mẫu; - Giám sát chất lượng sản phẩm trước khi bao bì, xuất xưởng; - Khảo sát hiện trạng công trình, phối hợp công trình, P.Thiết kế tổ chức triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế; - Phối hợp với bộ phận QC, sản xuất đưa ra hướng khắc phục với các sản phẩm lỗi từ công trình chuyển về; - Và các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên;

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, công nghiệp, ..và các ngành có liên quan; - Độ tuổi: 24-45 tuổi ; - Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương, đặc biệt là kinh nghiệm trong ngành sản xuất đồ gỗ nội thất; Trình độ chuyên môn: 1. Am hiểu và nắm rõ về kỹ thuật ngành mộc nội thất; 2. Sử dụng máy vi tính thành thạo (Ms.Office, AutoCad, Ms.Project); - Kỹ năng: 1. Cẩn thận, khéo léo, trung thực; 2. Có kỹ năng truyền đạt đến từng khâu sản xuất; 3. Quyết đoán trong công việc; 4. Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.; 5. Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu từ cấp trên.; - Yêu cầu khác: 1. Gắn bó lâu dài với Công ty; 2. Nhiệt huyết, ham học hỏi; 3. Trung thực, cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao; 4. Đi công tác tỉnh khi có yêu cầu;

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 20-30tr; - Phụ cấp công trình: nếu có đi công trình; - Chế độ hiếu hỉ, thăm bệnh, hỗ trợ khó khăn ..v..v…. - Xét tăng lương định kỳ 1 năm /lần; - Môi trường làm việc ổn định; lâu dài; - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau 2 tháng thử việc; - Chế độ 12 ngày phép/năm; - Lương tháng 13; - Thưởng cuối năm, các dịp lễ dựa theo hiệu quả hoạt động của Công ty; - Thưởng nóng theo thành tích; - Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN

