Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường Nguyễn Khuyến Tân Uyên Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

- Nhận lệnh từ Giám đốc sản xuất triển khai sản xuất; - Ra lệnh sản xuất, chi tiết lệnh sản xuất theo mẫu bao gồm: Lệnh sản xuất + bản vẽ được duyệt; - Triển khai kỹ thuật đến thầu phụ + mộc khoán (phát triển mẫu, hàng loạt) - Theo dõi quá trình sản xuất và báo cáo; - Bóc tách vật tư tính khối lượng sản phẩm và các công việc liên quan; - Đọc hiểu, chỉnh sửa bản vẽ chi tiết kỹ thuật sản phẩm; - Triển khai bản vẽ đến từng tổ sản xuất và theo dõi tiến độ, chất lượng trong suốt quy trình sản xuất; để phù hợp với thực tế sản xuất.Đáp ứng yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ; - Tính toán nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất; sau khi ra bảng tính đã được duyệt chuyển BP Mua hàng đặt hàng; - Tiếp nhận đánh giá các loại vật tư, phụ kiện, NVL mới và tiến hành test mẫu, làm mẫu; - Giám sát chất lượng sản phẩm trước khi bao bì, xuất xưởng; - Khảo sát hiện trạng công trình, phối hợp công trình, P.Thiết kế tổ chức triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế; - Phối hợp với bộ phận QC, sản xuất đưa ra hướng khắc phục với các sản phẩm lỗi từ công trình chuyển về; - Và các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên;

- Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, công nghiệp, ..và các ngành có liên quan; - Độ tuổi: 24-45 tuổi ; - Kinh nghiệm: 2 năm ở vị trí tương đương, đặc biệt là kinh nghiệm trong ngành sản xuất đồ gỗ nội thất; Trình độ chuyên môn: 1. Am hiểu và nắm rõ về kỹ thuật ngành mộc nội thất; 2. Sử dụng máy vi tính thành thạo (Ms.Office, AutoCad, Ms.Project); - Kỹ năng: 1. Cẩn thận, khéo léo, trung thực; 2. Có kỹ năng truyền đạt đến từng khâu sản xuất; 3. Quyết đoán trong công việc; 4. Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.; 5. Chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu từ cấp trên.; - Yêu cầu khác: 1. Gắn bó lâu dài với Công ty; 2. Nhiệt huyết, ham học hỏi; 3. Trung thực, cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao; 4. Đi công tác tỉnh khi có yêu cầu;

- Thu nhập 20-30tr; - Phụ cấp công trình: nếu có đi công trình; - Chế độ hiếu hỉ, thăm bệnh, hỗ trợ khó khăn ..v..v…. - Xét tăng lương định kỳ 1 năm /lần; - Môi trường làm việc ổn định; lâu dài; - Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau 2 tháng thử việc; - Chế độ 12 ngày phép/năm; - Lương tháng 13; - Thưởng cuối năm, các dịp lễ dựa theo hiệu quả hoạt động của Công ty; - Thưởng nóng theo thành tích; - Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số K5/H9/1, tổ 52, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

