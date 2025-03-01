Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN
- Bình Dương: Đường Nguyễn Khuyến Tân Uyên Bình Dương, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Nhận lệnh từ Giám đốc sản xuất triển khai sản xuất; - Ra lệnh sản xuất, chi tiết lệnh sản xuất theo mẫu bao gồm: Lệnh sản xuất + bản vẽ được duyệt; - Triển khai kỹ thuật đến thầu phụ + mộc khoán (phát triển mẫu, hàng loạt) - Theo dõi quá trình sản xuất và báo cáo; - Bóc tách vật tư tính khối lượng sản phẩm và các công việc liên quan; - Đọc hiểu, chỉnh sửa bản vẽ chi tiết kỹ thuật sản phẩm; - Triển khai bản vẽ đến từng tổ sản xuất và theo dõi tiến độ, chất lượng trong suốt quy trình sản xuất; để phù hợp với thực tế sản xuất.Đáp ứng yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ; - Tính toán nguyên vật liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất; sau khi ra bảng tính đã được duyệt chuyển BP Mua hàng đặt hàng; - Tiếp nhận đánh giá các loại vật tư, phụ kiện, NVL mới và tiến hành test mẫu, làm mẫu; - Giám sát chất lượng sản phẩm trước khi bao bì, xuất xưởng; - Khảo sát hiện trạng công trình, phối hợp công trình, P.Thiết kế tổ chức triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế; - Phối hợp với bộ phận QC, sản xuất đưa ra hướng khắc phục với các sản phẩm lỗi từ công trình chuyển về; - Và các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên;
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI VẠN THUẬN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
