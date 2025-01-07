Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Lô 23B, 25A, 29A, 30 Khu Công Nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Tân Phước, Huyện Tân Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Tham gia lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị trong xưởng
• Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, máy móc của nhà máy
• Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình vận hành máy móc.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 18 - 35
- Chấp nhận đi ca
- Trình độ Trung cấp trở lên liên quan đến Điện hoặc Hàn (tig)
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương.
- Chấp nhận đi ca
- Trình độ Trung cấp trở lên liên quan đến Điện hoặc Hàn (tig)
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương.
Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phép năm, BHXH đầy đủ
Thưởng các dịp lễ, tết
Bao cơm trưa, cơm tăng ca
Tổ chức sinh nhật hàng tháng
Tiền thưởng thâm niên
Khám sức khỏe định kỳ.
Thưởng các dịp lễ, tết
Bao cơm trưa, cơm tăng ca
Tổ chức sinh nhật hàng tháng
Tiền thưởng thâm niên
Khám sức khỏe định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI