Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 23B, 25A, 29A, 30 Khu Công Nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Tân Phước, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Tham gia lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị trong xưởng

• Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, máy móc của nhà máy

• Phân tích, xử lý sự cố, khắc phục lỗi phát sinh trong quá trình vận hành máy móc.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18 - 35

- Chấp nhận đi ca

- Trình độ Trung cấp trở lên liên quan đến Điện hoặc Hàn (tig)

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương.

Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phép năm, BHXH đầy đủ

Thưởng các dịp lễ, tết

Bao cơm trưa, cơm tăng ca

Tổ chức sinh nhật hàng tháng

Tiền thưởng thâm niên

Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin