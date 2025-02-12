Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TRƯỜNG PHÚ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TRƯỜNG PHÚ
- Tiền Giang: Ấp 4, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Tân Phước, Huyện Tân Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, hệ thống điện; kiểm tra các phương pháp và vật liệu sản xuất, lắp ráp...
Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các hệ thống điện đang hoạt động
Thực hiện các báo cáo và tài liệu liên quan đến các hoạt động kỹ thuật
Gia công, chế tạo và lắp ráp các sản phẩm cơ khí: Hàn, tiện, phay, bào, cắt gọt kim loại
Đọc hiểu bản vẽ Kỹ thuật
Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
Sửa chữa chi tiết các máy móc, thiết bị theo yêu cầu
Các nhiệm vụ khác: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức và kinh nghiệm về hàn, tiện, gia công cơ khí
Hiểu biết các vật liệu kim loại, hợp kim và phương pháp gia công tương ứng
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Sức khỏe tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
Có thể đi công tác theo sắp xếp của cấp trên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TRƯỜNG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa miễn phí
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau
Có cơ hội thăng tiến
Chế độ nghỉ phép năm, lễ, Tết theo quy định
Chế độ lương thưởng tháng 13 theo quy chế của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TRƯỜNG PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
