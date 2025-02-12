Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TRƯỜNG PHÚ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Ấp 4, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Tân Phước, Huyện Tân Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, hệ thống điện; kiểm tra các phương pháp và vật liệu sản xuất, lắp ráp...

Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các hệ thống điện đang hoạt động

Thực hiện các báo cáo và tài liệu liên quan đến các hoạt động kỹ thuật

Gia công, chế tạo và lắp ráp các sản phẩm cơ khí: Hàn, tiện, phay, bào, cắt gọt kim loại

Đọc hiểu bản vẽ Kỹ thuật

Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

Sửa chữa chi tiết các máy móc, thiết bị theo yêu cầu

Các nhiệm vụ khác: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí, điện, điện lạnh

Có kiến thức và kinh nghiệm về hàn, tiện, gia công cơ khí

Hiểu biết các vật liệu kim loại, hợp kim và phương pháp gia công tương ứng

Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Sức khỏe tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

Có thể đi công tác theo sắp xếp của cấp trên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TRƯỜNG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN: theo quy định Nhà nước hiện hành

Hỗ trợ ăn trưa miễn phí

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau

Có cơ hội thăng tiến

Chế độ nghỉ phép năm, lễ, Tết theo quy định

Chế độ lương thưởng tháng 13 theo quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TRƯỜNG PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin