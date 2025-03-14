Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện các công việc lắp đặt thang máy/thang cuốn theo sự hướng dẫn của Tổ trưởng, Giám sát.
Đi công tác và các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.
Không sợ độ cao, sẵn sàng đi công tác tỉnh.
Sức khỏe tốt, siêng năng.

Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8 -11 triệu, thưởng cuối năm
Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (8h-17h), nghỉ T7-CN.
Có 13 ngày nghỉ/năm, các ngày nghỉ Lễ theo quy định.
Tham gia và hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật lao động.
Phụ cấp tùy theo tính chất công việc (phụ cấp tăng ca, cao độ, công tác phí, cấp phát đồ Bảo hộ lao động v.v).
Tham gia Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, tai nạn; khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia khóa đào tạo kỹ thuật tại Trung tâm Huấn luyện của công ty.
Thưởng cuối năm, du lịch thường niên, hội thao và các chế độ khác theo kết quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: - Trụ sở chính: 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. - Chi Nhánh Hà Nội: Lầu 5, Tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. - Chi nhánh Đà Nẵng: Lầu 11, Tòa nhà Thành Lợi, 249 Nguyễn Văn Linh, Phườ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

