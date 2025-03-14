Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện các công việc lắp đặt thang máy/thang cuốn theo sự hướng dẫn của Tổ trưởng, Giám sát.

Đi công tác và các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp.

Không sợ độ cao, sẵn sàng đi công tác tỉnh.

Sức khỏe tốt, siêng năng.

Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8 -11 triệu, thưởng cuối năm

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (8h-17h), nghỉ T7-CN.

Có 13 ngày nghỉ/năm, các ngày nghỉ Lễ theo quy định.

Tham gia và hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật lao động.

Phụ cấp tùy theo tính chất công việc (phụ cấp tăng ca, cao độ, công tác phí, cấp phát đồ Bảo hộ lao động v.v).

Tham gia Gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, tai nạn; khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia khóa đào tạo kỹ thuật tại Trung tâm Huấn luyện của công ty.

Thưởng cuối năm, du lịch thường niên, hội thao và các chế độ khác theo kết quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.