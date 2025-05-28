Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN 3.2, mặt đường QL 6, KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Vận hành, Bảo trì, sửa chữa máy móc trong xưởng sản xuất.

- Theo làm các giấy tờ ISO, 5S và các công việc yêu cầu khác.

- Làm việc theo đúng sự phân công, sắp xếp và yêu cầu của tổ trưởng, quản lý, lãnh đạo.

- Tuân thủ quy định của công ty. Làm các công việc theo yêu cầu phân công, bố trí công việc của quản lý, tổ trưởng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM, <30 tuổi, tốt nghiệp ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG các chuyên ngành về: Cơ điện tử, Cơ khí, Điện, Điện công nghiệp, Tự động hóa.

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ điện (đối với chuyên ngành liên quan điện).

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí (đối với chuyên ngành cơ khí).

- Có Kinh nghiệm bảo trì, thiết kế hệ thống điện, tự động hóa.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng, Auto cad (và/hoặc các phần mềm vẽ kỹ thuật khác: Solid, 3D...).

- Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế.

- Có khả năng làm việc theo ca ngày/đêm trong môi trường lạnh.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm bảo trì máy công nghiệp.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: (trả đủ 100% ngay sau khi nhận việc)

+ Đại học: 10.800.000đ/tháng

+ Cao đẳng: 8.800.000đ/tháng

- Phụ cấp tiền ăn: 730.000đ/tháng.

- Các khoản phụ cấp và thưởng khác theo quy định công ty.

- Làm việc theo ca ngày (8h-17h) và ca đêm (22h-6h) từ thứ 2 đến thứ 7.

- Tiền làm thêm giờ, làm đêm theo quy định của luật lao động.

- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.

- Hỗ trợ tiền khám chữa bệnh =< 20.000.000đ/năm.

- Khám bệnh miễn phí theo quy định công ty 1 lần/ năm.

- Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định.

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.

- Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin