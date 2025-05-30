Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 80A Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Cài đặt máy trạm trong mạng và các thiết bị ngoại vi cần thiết (như máy chủ, máy in, máy photocopy...) cho văn phòng và các phòng lab tại đơn vị liên kết

Đảm bảo phần cứng máy tính như ổ cứng, chuột, bàn phím...tại văn phòng và các đơn vị được phân công phụ trách hoạt động bình thường.

Cài đặt và lập cấu hình phiên bản thích hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bảo đảm tính bảo mật và riêng tư cho hệ thống email của công ty.

Cung cấp định hướng và hướng dẫn cho người dùng về phương thức hoạt động của phần mềm mới và thiết bị máy tính nếu có.

Sắp xếp và lên lịch nâng cấp và bảo dưỡng hệ thống máy tính được phân công quản lý mà không ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của nhân viên khác trong công ty và đơn vị.

Kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục sự cố (sửa chữa hoặc thay thế linh kiện, gỡ lỗi...) tại văn phòng và các đơn vị liên kết được phân công quản lý.

Ghi chép nhật ký sữa chữa và bảo dưỡng thiết bị theo quy định.

Theo dõi số lượng máy tính, máy móc thiết bị và thiết bị mạng trong công ty và đặt hàng khi thiếu.

Theo dõi, cập nhật và quản lý tài sản công ty và các đơn vị liên kết trên phần mềm Base Asset

Kiểm tra thiết bị máy móc mua về trước khi nhập kho và trước khi xuất kho

Tham gia và thực hiện các sự kiện, các hoạt động của phòng HCNS và của công ty

Làm các công việc có liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cử nhân Cao đẳng hoặc ĐH chuyên ngành CNTT, hoặc bằng cấp liên quan

Độ tuổi: 22 đến 30

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 6 tháng làm việc trở lên ở vị trí nhân viên kỹ thuật, IT hoặc vị trí liên quan.

Kỹ năng chẩn đoán và giải quyết vấn đề.

Hiểu biết về hệ thống máy tính và mạng.

Am hiểu về nguyên tắc bảo mật mạng và dữ liệu.

Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 - 12.000.000

Được tham gia các hoạt động tập thể: Teambuilding, Sharing vv.

Tham gia các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc công bằng với mức lương cạnh tranh – Phúc lợi tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp

Sự nghiệp rộng mở với nhiều vị trí cấp cao khác trong lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

