Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 7, Tam An, Long Thành, Đồng Nai, Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp nhận và triển khai các công thức và công nghệ được chuyển giao:

- Tiếp cận các nguồn công nghệ cần thiết cho hoạt động sản xuất và phát triển của Công ty liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Lập phương án đầu tư bán thành phẩm sơ bộ và đánh giá tính khả thi của công nghệ/công thức chuyển giao.

- Phụ trách kiểm soát chất lượng của sản phẩm và công nghệ được chuyển giao.

- Lập, soát xét các hồ sơ liên quan đến công nghệ/công thức tiếp nhận.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển giao vào các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

- Tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên vật liệu có chất lượng tốt, giá thành rẻ và phù hợp với sản phẩm chuyển giao.

- Tìm hiểu các máy móc thiết bị liên quan và phù hợp với việc sản xuất đại trà bán thành phẩm và công nghệ/công thức chuyển giao.

- Điều chỉnh công thức và công nghệ cho phù hợp với sản xuất đại trà bán thành phẩm.

2. Xử lý và giải quyết sự cố về chất lượng của sản phẩm đang sản xuất về hóa nghiệm:

- Nhận và xử lý thông tin về sự cố chất lượng của sản phẩm về hóa nghiệm trong quá trình sản xuất tại các xưởng sản xuất.

- Phối hợp với các xưởng sản xuất, phòng QA để đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm về hóa.

3. Phụ trách dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm đang sản xuất:

- Phân tích, xử lý thông tin và đưa ra các đề xuất định hướng nghiên cứu.

- Chịu trách nhiệm chính trong các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới về Hóa theo kế hoạch và theo phân công của cấp trên.

- Thường xuyên thu thập và cập nhật thông tin mới từ các lĩnh vực có liên quan nhằm nâng cao kiến thức phục vụ cho việc nghiên cứu.

- Lập kế hoạch, phân công công việc, thực hiện nghiên cứu, đảm bảo chất lượng và đảm bảo tiến độ thực hiện đối với dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới về Hóa.

- Tìm kiếm công nghệ, NVL, máy móc thiết bị, quy trình sản xuất phù hợp với sản phẩm nghiên cứu.

- Lập phương án đầu tư bán thành phẩm và đánh giá hiệu quả của dự án.

- Thực hiện, theo dõi, điều chỉnh và đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất thử bán thành phẩm nghiên cứu và cải tiến thuộc dự án phụ trách.

- Lập và ban hành các hồ sơ theo thủ tục Nghiên cứu và phát triển SPM.

- Thường xuyên có kế hoạch và thực hiện cải tiến chất lượng sản phẩm phụ trách nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá thành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa Có 01 năm kinh nghiệm trở lên làm công việc nghiên cứu hoặc triển khai công thức/công nghệ mới Am hiểu về công tác nghiên cứu và triển khai SPM Có kiến thức về MMTB sản xuất về Hóa Kỹ năng làm việc trong Phòng Thí nghiệm Kỹ năng báo cáo, trình bày, diễn đạt ý tưởng ngắn gọn, chính xác Trung thực, cẩn thận, chững chạc, tự tin, sáng tạo. Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, từ 07g30 - 16g45 Địa điểm làm việc: Công Ty TNHH SX - TM Thiên Long Long Thành, Đường số 7, Tam An, Long Thành, Đồng Nai

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop Phụ cấp nội quy hàng tháng Phụ cấp cơm trưa Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định Thưởng tháng 13, thưởng KPIs và các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty Xem xét tăng lương hàng năm, tăng bậc lương theo quy định Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm Bảo Minh (24/7) Nghỉ phép năm.

Laptop

Phụ cấp nội quy hàng tháng

Phụ cấp cơm trưa

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định

Thưởng tháng 13, thưởng KPIs và các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty

Xem xét tăng lương hàng năm, tăng bậc lương theo quy định

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm Bảo Minh (24/7)

Nghỉ phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

