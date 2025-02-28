Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 10 - Tháp Tây, Toà Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu giấy, TP. Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công ty cung cấp.

Hỗ trợ & phối hợp với phòng ban liên quan xử lý sự cố trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

Triển khai lắp đặt thiết bị, cài phần mềm và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

Thực hiện quy trình khảo sát và tư vấn, đảm bảo dịch vụ hoạt động ổn định sau khi triển khai.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Quản lý.

Hỗ trợ nội bộ các phòng ban về các vấn đề liên quan.

Đề xuất góp ý cải thiện chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Viễn Thông, Công Nghệ Thông Tin hoặc có liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Hỗ Trợ Kỹ Thuật hoặc hỗ trợ khách hàng các sản phẩm liên quan đến phần mềm.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Nắm bắt nhanh, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Làm việc tại văn phòng và hỗ trợ trực tiếp trong nội thành

Có chứng chỉ CCNA là lợi thế.

Có kiến thức về VoIP, PBX, Linux là lợi thế.

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm ERP là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 : từ 8h00- 17h00

Mức lương 8.000.000 -12.000.000 (xét theo năng lực)

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Tặng quà dịp trung thu, tết âm.

Thưởng các dip lễ lớn 30.4, 2.9, tết dương, tết âm.

Thưởng tháng 13, thưởng tết âm theo hiệu quả công việc.

Du lịch công ty, Team building 1-2 lần / năm.

Chính sách đào tạo : hỗ trợ tham dự các khóa học kỹ năng mềm bên ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Kết Nối

