Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 96 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

+ Tư vấn cho khách hàng đến bảo dưỡng, sửa chữa về giá cả và các dịch vụ kèm theo

+ Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì xe khi đến cửa hàng

+ Cứu hộ, bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa xe tại nhà hoặc theo địa điểm yêu cầu của Khách hàng

+ Kiểm tra, lắp đặt xe mới bàn giao cho Khách hàng mua xe

Yêu Cầu Công Việc

+ Tuổi: 18 – 35

+ Giới tính : Nam

+ Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm làm việc về điện, điện tử, cơ khí là một lợi thế, chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

+ Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến kỹ thuật

Quyền Lợi Được Hưởng

+ Thu nhập : lương cơ bản + KPI , thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực và doanh số (trung bình từ 10-15 triệu)

+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

+ Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

+ Nghỉ 12 ngày phép/năm

+ Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

