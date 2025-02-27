Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 96 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Tư vấn cho khách hàng đến bảo dưỡng, sửa chữa về giá cả và các dịch vụ kèm theo
+ Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì xe khi đến cửa hàng
+ Cứu hộ, bảo dưỡng, bảo trì sửa chữa xe tại nhà hoặc theo địa điểm yêu cầu của Khách hàng
+ Kiểm tra, lắp đặt xe mới bàn giao cho Khách hàng mua xe

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tuổi: 18 – 35
+ Giới tính : Nam
+ Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm làm việc về điện, điện tử, cơ khí là một lợi thế, chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
+ Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến kỹ thuật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập : lương cơ bản + KPI , thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực và doanh số (trung bình từ 10-15 triệu)
+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
+ Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
+ Nghỉ 12 ngày phép/năm
+ Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Số 1 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

