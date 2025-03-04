Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY QUANG HẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10.000.000đ – 15.000.000đ + Thời gian thử việc 2 tháng (85% Lương cứng). + Thưởng lương tháng 13 + Thưởng tết Được hưởng chế độ nghỉ ngày lễ ngày Tết theo quy định, đóng BHXH đầy đủ. Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động. Được nghỉ mát 1 năm/lần, các sự kiện team building, đào tạo do công ty tổ chức., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận hàng bảo hành, thực hiện sửa chữa, bảo hành các hàng điện gia dụng, dân dụng.

Kiểm tra xác nhận nguyên nhân lỗi sản phẩm, đưa ra sáng kiến đề xuất cải tiến sản phẩm.

Sửa chữa, thay thế linh kiện theo chính sách bảo hành của Công ty quy định.

Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty xử lý kịp thời những khiếu nại, phản hồi của Khách hàng.

Tổng hợp kết quả bảo hành sản phẩm theo tuần/tháng về các lỗi thường gặp, đánh giá chất lượng sản phẩm đưa ra giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho công ty.

Kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật cho các sản phẩm của khách hàng được chuyển về từ các Chi nhánh/ hoặc các bộ phận/ trong Công ty yêu cầu hỗ trợ xử lý kỹ thuật/ bảo hành.

Theo dõi và trực tiếp làm việc với các Trạm bảo hành ủy quyền của hãng/ NCC để thúc đẩy quá trình xử lý các sản phẩm bảo hành theo chính sách của hãng và quy định của Công ty.

Tổ chức sắp xếp, bảo quản hàng hóa trong kho bảo hành theo đúng quy định của Công ty.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra số lượng, chất lượng, tình trạng hàng bảo hành đang tồn trong kho. Chịu trách nhiệm hoạt dộng và cập nhật số liệu hàng nhập, xuất, tồn kho vào các thẻ kho Bảo hành.

Phối hợp với các nhân viên trong bộ phận để gửi hàng hóa đi các Trạm bảo hành nhanh chóng, đầy đủ, và chính xác.

Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Các công việc phù hợp với chuyên môn khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 2 năm, ưu tiên ứng viên làm trong ngành đồ điện gia dụng.

Tốt nghiệp tối thiểu các trường nghề, trường trung cấp kỹ thuật về điện, điện tử trở lên.

Có xe máy để làm việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Nhanh nhẹn, chịu khó, trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY QUANG HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY QUANG HẠNH

