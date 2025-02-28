Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Thụy Phương phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác bảo hàng sản phẩm và các thiết bị phần cứng khi có yêu cầu

- Nhận máy, kiểm tra xác định lỗi, tháo linh kiện, khai báo NCC, đóng gói gửi bảo hành, nhận linh kiện tốt lắp và trả hàng bảo hành cho khách.

- Triển khai lắp ráp các ứng dụng thông thường cho người dùng theo yêu cầu dự án

- Giao hàng theo các đơn hàng.

- Bàn giao cho khách hàng và đem giấy tờ về nộp cho kế toán, thủ kho.

- Phối hợp với kho vận chuyển hàng hóa khi có lệnh nhập/ xuất hàng.

- Báo cáo công việc hàng tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt (trực tiếp và qua điện thoại)

- Sử dụng thành thạo máy tính: Office, hệ điều hành Windows

- Biết Cài đặt, nâng cấp phần mềm và hệ điều hành Windows cho máy tính người dùng

- Biết kiểm tra, tháo lắp và sửa chữa cơ bản cho máy PC.

- Có khả năng làm việc độc lập. khoa học. nhanh nhẹn, gắn bó lâu dài

- Tốt nghiệp ĐH, CĐ chuyên ngành liên quan đến CNTT

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Làm việc tại kho: số 9 Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, HN

- Giờ hành chính: 8h30- 17h30 từ thứ 2 – thứ 6, thứ 7 làm sáng 8h30- 12h

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn IDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin