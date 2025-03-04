Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ THIẾT KẾ UPRINT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ THIẾT KẾ UPRINT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 460 Trần Quý Cáp, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Gia công thành phẩm sau in: cắt, gấp, bế, dán, đóng gói,...
- Hỗ trợ vận hành các máy móc sau in (máy cán màng, máy ép nhũ, máy bế, v.v.).
- Kiểm tra, phân loại và sắp xếp sản phẩm theo yêu cầu.
- Các công việc khác theo sự phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ, tuổi từ 18 - 45.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn.
- Chăm chỉ, cẩn thận, có sức khỏe tốt.
- Có thể làm theo ca hoặc tăng ca khi cần.
Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ THIẾT KẾ UPRINT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực (có thưởng, phụ cấp).
- Thời gian làm việc: 8h – 17h30 (có thể tăng ca)
- Chế độ đầy đủ: Hỗ trợ trưa và hỗ trợ chỗ ở
- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ THIẾT KẾ UPRINT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
