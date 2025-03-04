Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ THIẾT KẾ UPRINT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 460 Trần Quý Cáp, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gia công thành phẩm sau in: cắt, gấp, bế, dán, đóng gói,...

- Hỗ trợ vận hành các máy móc sau in (máy cán màng, máy ép nhũ, máy bế, v.v.).

- Kiểm tra, phân loại và sắp xếp sản phẩm theo yêu cầu.

- Các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, tuổi từ 18 - 45.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn.

- Chăm chỉ, cẩn thận, có sức khỏe tốt.

- Có thể làm theo ca hoặc tăng ca khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ THIẾT KẾ UPRINT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực (có thưởng, phụ cấp).

- Thời gian làm việc: 8h – 17h30 (có thể tăng ca)

- Chế độ đầy đủ: Hỗ trợ trưa và hỗ trợ chỗ ở

- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ THIẾT KẾ UPRINT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.