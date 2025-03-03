Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Bkscitech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 - 30 triệu/tháng; Cơ chế tăng lương theo năng lực và hàng năm; Thưởng hoa hồng theo dự án và tháng lương 13; Được đóng BHXH, BHYT và khám sức khỏe định kỳ theo qui định của pháp luật; Du lịch hàng năm tối thiểu 1 lần/năm; Được tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước; Được trang cấp laptop cá nhân để làm việc; Cơ hội được đi công tác nước ngoài; Các chế độ, phúc lợi khác theo quy định của pháp luật., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ để cung cấp cho khách hàng

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để tư vấn giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Trực tiếp tham gia triển khai các dự án cung cấp thiết bị cho khách hàng (đấu thầu, nghiệm thu, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng...)

Thực hiện kiểm tra, đánh giá thiết bị trước khi bàn giao, nghiệm thu với khách hàng.

Soạn thảo tài liệu kỹ thuật, quy trình vận hành, bảo trì thiết bị.

Tham gia đào tạo nội bộ về công nghệ, thiết bị mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp các trường đại học/cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật.

Kỹ năng bắt buộc:

Khả năng đọc hiểu, dịch các tài liệu kỹ thuật sản phẩm từ Tiếng Anh

Khả năng soạn thảo các tài liệu như catalog, tài liệu trình chiếu giới thiệu sản phẩm, tài liệu hướng dẫn sử dụng, báo giá.

Khả năng giao tiếp, trao đổi công việc bằng Tiếng Anh với hãng sản xuất (nhắn tin qua email, các ứng dụng nhắn tin như telegram, viber, whatsapp...; họp trực tuyến, gặp mặt trực tiếp...)

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Kỹ năng lợi thế:

Hiểu biết các giai đoạn của dự án và có các kỹ năng trong hoạt động đấu thầu

Khả năng giao tiếp, xử lý tốt trước các vấn đề từ hãng sản xuất và khách hàng

Khả năng phát hiện và quản lý các rủi do trong công việc

Khả năng định hướng sản phẩm cho các khách hàng tiềm năng

Khả năng lái xe ô tô

Tại Công Ty Cổ Phần Bkscitech Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bkscitech

