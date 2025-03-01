Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2B, ngõ 158 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Kiểm tra chất lượng vật liệu, mối hàn, đường ống, bình bồn áp lực bằng các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) như: Siêu âm (UT), Chụp phim (RT), Thẩm thấu (PT), Từ tính (MT)...

Đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu kim loại trong các công trình xây dựng, dầu khí, công nghiệp nặng.

Lập báo cáo kết quả kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định.

Hỗ trợ giám sát và kiểm định chất lượng trong quá trình thi công dự án.

Làm việc tại công trường theo yêu cầu dự án, thường xuyên đi công tác xa.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Cơ khí, Cơ điện tử, Xây dựng, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật hạt nhân…

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ NDT hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy. Nếu chưa có kinh nghiệm, công ty sẽ hỗ trợ đào tạo.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc.

Cẩn thận, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 – 10 triệu VNĐ/tháng (tổng thu nhập khởi điểm từ 12 – 16 triệu VNĐ/tháng).

Phụ cấp công tác: 150.000 VNĐ/ngày, phụ cấp đào tạo: 50.000 VNĐ/ngày, phụ cấp chờ việc: 50.000 VNĐ/ngày.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương 6 tháng – 1 năm/lần.

Được đào tạo và cấp chứng chỉ NDT theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hỗ trợ chỗ ở khi làm việc tại công trường.

Thử việc tối đa 2 tháng, ký hợp đồng lao động sau đánh giá.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, phép định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC

