Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT2B, ngõ 158 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Kiểm tra chất lượng vật liệu, mối hàn, đường ống, bình bồn áp lực bằng các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) như: Siêu âm (UT), Chụp phim (RT), Thẩm thấu (PT), Từ tính (MT)...
kiểm tra không phá hủy (NDT)
Siêu âm (UT), Chụp phim (RT), Thẩm thấu (PT), Từ tính (MT)...
Đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu kim loại trong các công trình xây dựng, dầu khí, công nghiệp nặng.
Lập báo cáo kết quả kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định.
Hỗ trợ giám sát và kiểm định chất lượng trong quá trình thi công dự án.
Làm việc tại công trường theo yêu cầu dự án, thường xuyên đi công tác xa.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Cơ khí, Cơ điện tử, Xây dựng, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật hạt nhân…
Đại học
Cơ khí, Cơ điện tử, Xây dựng, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật hạt nhân…
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ NDT hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy. Nếu chưa có kinh nghiệm, công ty sẽ hỗ trợ đào tạo.
Ưu tiên
chứng chỉ NDT
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là một lợi thế.
Sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc.
Sẵn sàng đi công tác xa
Cẩn thận, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 – 10 triệu VNĐ/tháng (tổng thu nhập khởi điểm từ 12 – 16 triệu VNĐ/tháng).
Lương cơ bản: 8 – 10 triệu VNĐ/tháng
12 – 16 triệu VNĐ/tháng
Phụ cấp công tác: 150.000 VNĐ/ngày, phụ cấp đào tạo: 50.000 VNĐ/ngày, phụ cấp chờ việc: 50.000 VNĐ/ngày.
Phụ cấp công tác:
phụ cấp đào tạo:
phụ cấp chờ việc:
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương 6 tháng – 1 năm/lần.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
6 tháng – 1 năm/lần
Được đào tạo và cấp chứng chỉ NDT theo tiêu chuẩn quốc tế.
Được đào tạo và cấp chứng chỉ NDT theo tiêu chuẩn quốc tế
Hỗ trợ chỗ ở khi làm việc tại công trường.
Hỗ trợ chỗ ở khi làm việc tại công trường
Thử việc tối đa 2 tháng, ký hợp đồng lao động sau đánh giá.
Thử việc tối đa 2 tháng
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, phép định kỳ hàng năm.
BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, phép định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT GTC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CT2B, ngõ 158 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

