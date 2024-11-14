Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Trực quầy lễ tân: Dựa vào bảng danh sách khách hàng được phân công để làm thủ tục tiếp đón khách hàng
Thực hiện các thủ tục sau khi sales chốt được khách hàng bao gồm: lập hợp đồng, trình ký các bên liên quan, hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng cho khách hàng
Tổng hợp báo cáo khách hàng theo ngày, theo tuần, theo tháng lên BLĐ
Quản lý các hợp đồng, hồ sơ khách hàng kí kết để chuyển cho Sale admin
Tổ chức các sự kiện mời khách hàng tham gia phục vụ chuyên viên kinh doanh chốt khách hàng
Đảm bảo phòng sự kiện được sạch sẽ, nhắc nhở sale tuân thủ quy định khi tiếp khách
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng
Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực
Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống
Thời gian làm việc: 09h00 - 18h00 từ T2-T7, nghỉ 2 T7/tháng
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Du lịch nước ngoài hằng năm trong và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
