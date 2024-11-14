Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Trực quầy lễ tân: Dựa vào bảng danh sách khách hàng được phân công để làm thủ tục tiếp đón khách hàng

Thực hiện các thủ tục sau khi sales chốt được khách hàng bao gồm: lập hợp đồng, trình ký các bên liên quan, hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng cho khách hàng

Tổng hợp báo cáo khách hàng theo ngày, theo tuần, theo tháng lên BLĐ

Quản lý các hợp đồng, hồ sơ khách hàng kí kết để chuyển cho Sale admin

Tổ chức các sự kiện mời khách hàng tham gia phục vụ chuyên viên kinh doanh chốt khách hàng

Đảm bảo phòng sự kiện được sạch sẽ, nhắc nhở sale tuân thủ quy định khi tiếp khách

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, hành chính....

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng

Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực

Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống

Thời gian làm việc: 09h00 - 18h00 từ T2-T7, nghỉ 2 T7/tháng

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15tr

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Du lịch nước ngoài hằng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

