Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Trực quầy lễ tân: Dựa vào bảng danh sách khách hàng được phân công để làm thủ tục tiếp đón khách hàng
Thực hiện các thủ tục sau khi sales chốt được khách hàng bao gồm: lập hợp đồng, trình ký các bên liên quan, hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng cho khách hàng
Tổng hợp báo cáo khách hàng theo ngày, theo tuần, theo tháng lên BLĐ
Quản lý các hợp đồng, hồ sơ khách hàng kí kết để chuyển cho Sale admin
Tổ chức các sự kiện mời khách hàng tham gia phục vụ chuyên viên kinh doanh chốt khách hàng
Đảm bảo phòng sự kiện được sạch sẽ, nhắc nhở sale tuân thủ quy định khi tiếp khách
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, hành chính....
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng
Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực
Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống
Thời gian làm việc: 09h00 - 18h00 từ T2-T7, nghỉ 2 T7/tháng

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15tr
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Du lịch nước ngoài hằng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5,6 Ngọc Khánh Plaza – số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

