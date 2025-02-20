Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 16 Lê Quý Đôn, Phường 11, Phú Nhuận,Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Thực hiện quản lý hoạt động của các trang thông tin truyền thông của công ty ( Website, facebook, youtube,…)
Tham gia xây dựng kịch bản, dựng phim, quay dựng các chương trình, sự kiện của công ty
Tham gia tổ chức các sự kiện của doanh nghiệp
Các ông việc khác theo sự phân công của công ty
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 ngành marketing hoặc các ngành có liên quan
Hiểu biết về video editor, quay dựng phim
Năng động tự tin hướng ngoại
Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí thực tập từ 1-3 triệu/tháng tùy thời gian đăng ký thực tập
Được tham gia tất cả hoạt động đoàn thể, du lịch, sự kiện, lễ của công ty
Được hướng dẫn đào tạo
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
