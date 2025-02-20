Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 Lê Quý Đôn, Phường 11, Phú Nhuận,Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Thực hiện quản lý hoạt động của các trang thông tin truyền thông của công ty ( Website, facebook, youtube,…)

Tham gia xây dựng kịch bản, dựng phim, quay dựng các chương trình, sự kiện của công ty

Tham gia tổ chức các sự kiện của doanh nghiệp

Các ông việc khác theo sự phân công của công ty

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 ngành marketing hoặc các ngành có liên quan

Hiểu biết về video editor, quay dựng phim

Năng động tự tin hướng ngoại

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập từ 1-3 triệu/tháng tùy thời gian đăng ký thực tập

Được tham gia tất cả hoạt động đoàn thể, du lịch, sự kiện, lễ của công ty

Được hướng dẫn đào tạo

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Gas Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.