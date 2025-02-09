Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Gia Phúc Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Gia Phúc Hải
- Hồ Chí Minh:
- F3/15/4 Ấp 6A, Vĩnh Lộc B,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và triển khai kế hoạch Digital Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm các hoạt động trên các kênh online như: Facebook, Instagram, Google, Youtube, TikTok…
Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.
Quản lý và tối ưu hóa ngân sách Marketing.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất Máy cán tôn, hiểu biết về máy cán tôn
Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh giao tiếp
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Gia Phúc Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gia Phúc Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
