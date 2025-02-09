Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Gia Phúc Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - F3/15/4 Ấp 6A, Vĩnh Lộc B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch Digital Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm các hoạt động trên các kênh online như: Facebook, Instagram, Google, Youtube, TikTok…

Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Quản lý và tối ưu hóa ngân sách Marketing.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất Máy cán tôn, hiểu biết về máy cán tôn

Ưu tiên ứng viên có tiếng Anh giao tiếp

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Gia Phúc Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực ứng viên

Môi trường làm việc thân thiện

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gia Phúc Hải

