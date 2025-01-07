Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CỬA TỰ ĐỘNG HÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Viết bài viết chuẩn SEO và Wordpress về sản phẩm của công ty (cửa cuốn nhanh (high speed door), cửa trượt trần (overhead door), cửa cuốn tự động (automatic door)).

Edit video đăng trên các nền tảng Youtube, Facebook, Tiktok

Viết bài và edit ảnh đăng Facebook (các dịp lễ tết hoặc chương trình khuyến mãi của công ty)

Quản lý các trang social của công ty, triển khai pop-up, quản lý website

Lên kế hoạch content cho mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi quý

Xây dựng và cập nhật các nội dung, hình ảnh, video của công ty lên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn khác

Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chiến dịch quảng cáo phù hợp

Lập kế hoạch marketing offline (sự kiện, triễn lãm,...)

Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Nam/ nữ từ 22 tuổi

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Quan hệ công chúng, Báo chí,...

Yêu cầu từ 6 tháng kinh nghiệm liên quan trở lên

Có khả năng sử dụng Google Ads, Google Analytics và các ứng dụng edit khác

Tác phong nhanh nhẹ, làm việc cẩn thận và trung thực.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc

Tính cách tích cực, có tinh thần hợp tác

Ưu tiên:

Đã từng làm marketing cho các công ty sản xuất cửa cuốn, cơ khí, xây dựng

Lương từ 8 - 10 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)

Lương tháng 13, đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc nước ngoài, thân thiện, chuyên nghiệp.

Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Công việc ổn định và lâu dài.

Đi du lịch công ty

Review xét tăng lương 1 năm/ 1 lần.

Tham gia tiệc công ty.

Địa điểm làm việc: 595 Lê Thị Riêng, Khu phố 3, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 09:00 đến 18:00) (Đi làm thứ 7 khi đơn hàng nhiều)

