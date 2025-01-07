Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CỬA TỰ ĐỘNG HÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CỬA TỰ ĐỘNG HÀN QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CỬA TỰ ĐỘNG HÀN QUỐC
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
CÔNG TY TNHH CỬA TỰ ĐỘNG HÀN QUỐC

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH CỬA TỰ ĐỘNG HÀN QUỐC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 595 Lê Thị Riêng, Khu phố 3, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Viết bài viết chuẩn SEO và Wordpress về sản phẩm của công ty (cửa cuốn nhanh (high speed door), cửa trượt trần (overhead door), cửa cuốn tự động (automatic door)).
Edit video đăng trên các nền tảng Youtube, Facebook, Tiktok
Viết bài và edit ảnh đăng Facebook (các dịp lễ tết hoặc chương trình khuyến mãi của công ty)
Quản lý các trang social của công ty, triển khai pop-up, quản lý website
Lên kế hoạch content cho mỗi tuần, mỗi tháng và mỗi quý
Xây dựng và cập nhật các nội dung, hình ảnh, video của công ty lên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn khác
Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chiến dịch quảng cáo phù hợp
Lập kế hoạch marketing offline (sự kiện, triễn lãm,...)
Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ 22 tuổi
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Marketing, Quan hệ công chúng, Báo chí,...
Yêu cầu từ 6 tháng kinh nghiệm liên quan trở lên
Có khả năng sử dụng Google Ads, Google Analytics và các ứng dụng edit khác
Tác phong nhanh nhẹ, làm việc cẩn thận và trung thực.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc
Tính cách tích cực, có tinh thần hợp tác
Ưu tiên:
Đã từng làm marketing cho các công ty sản xuất cửa cuốn, cơ khí, xây dựng

Tại CÔNG TY TNHH CỬA TỰ ĐỘNG HÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 - 10 triệu (tùy theo năng lực và kinh nghiệm)
Lương tháng 13, đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc nước ngoài, thân thiện, chuyên nghiệp.
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Công việc ổn định và lâu dài.
Đi du lịch công ty
Review xét tăng lương 1 năm/ 1 lần.
Tham gia tiệc công ty.
Địa điểm làm việc: 595 Lê Thị Riêng, Khu phố 3, Phường Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 09:00 đến 18:00) (Đi làm thứ 7 khi đơn hàng nhiều)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỬA TỰ ĐỘNG HÀN QUỐC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 595 Lê Thị Riêng, Khu phố 3, P.Thới An, Q.12, Tp HCM

