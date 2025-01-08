Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 72B Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Hỗ trợ booking affiliate, liên hệ các creators, KOL, KOC để thực hiện booking cho Tiktok/Shopee.

- Hỗ trợ sáng tạo nội dung bán hàng bằng video ngắn/bài viết trên các kênh Meta/TikTok/Youtube (bao gồm lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và hỗ trợ quay dựng, viết bài, chỉnh sửa hình ảnh).

- Lên bài viết trên các trang Social theo kế hoạch và theo chương trình khuyến mãi của tháng.

- Hỗ trợ team quay dựng video/short clips.

- Đảm bảo đúng tiến độ công việc.

- Tham gia vào các hoạt động, dự án của công ty.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3,4 hoặc vừa tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.

- Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh và video: Canva/ Photoshop hoặc Capcut.

- Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.

-Có laptop cá nhân và làm việc full-time tại văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp thực tập 1.500.000 VNĐ/tháng.

- Hỗ trợ chi phí gửi xe.

- Đóng dấu mộc báo cáo thực tập.

Địa điểm làm việc:

- 4B Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Hồ Chí Minh.

- 72B Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu (9h00 – 17h00) và Thứ Bảy (9h00 – 12h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin