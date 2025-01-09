Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phụ trách chạy Ads trên nền tảng Facebook/Tiktok sản phẩm Bất động sản: căn hộ, nhà phố, biệt thự...của các CĐT uy tín trên thị trường Capitaland, Gamuda, An Gia, Eco,...

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện.

Hỗ trợ team media để giúp bài đăng sáng tạo, hấp dẫn hơn, tăng hiệu quả quảng cáo

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán, các công cụ hỗ trợ Ads

Thường xuyên theo dõi, nghiên cứu thị trường, đối thủ, nhu cầu và chân dung khách hàng

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ads Facebook/Tiktok lĩnh vực bất động sản (hoặc các lĩnh vực liên quan như chứng khoán, tài chính, ngân hàng, ô tô)

Có kiến thức và kinh nghiệm tăng hiệu quả chạy marketing trên các nền tảng social

Am hiểu về các công cụ quảng cáo Facebook/Tiktok Ads và các công cụ phân tích khác

Có tinh thần cầu tiến, nắm bắt xu hướng trending của thị trường

Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương cơ bản deal từ 12 - 20 triệu + hoa hồng cao khi có KH chốt thành công) tùy theo năng lực (Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng quý, lương tháng 13, 14++

Môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp

Đội ngũ truyền thông media sản xuất nội dung hình ảnh và video chuyên nghiệp

Du lịch 1-3 lần/ năm với team và công ty

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

12 ngày phép năm theo quy định nhà nước

Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên như: Trung thu, 20/10, 8/3, noel,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal

