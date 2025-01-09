Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
- Hồ Chí Minh:
- 111 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Phụ trách chạy Ads trên nền tảng Facebook/Tiktok sản phẩm Bất động sản: căn hộ, nhà phố, biệt thự...của các CĐT uy tín trên thị trường Capitaland, Gamuda, An Gia, Eco,...
Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện.
Hỗ trợ team media để giúp bài đăng sáng tạo, hấp dẫn hơn, tăng hiệu quả quảng cáo
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán, các công cụ hỗ trợ Ads
Thường xuyên theo dõi, nghiên cứu thị trường, đối thủ, nhu cầu và chân dung khách hàng
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức và kinh nghiệm tăng hiệu quả chạy marketing trên các nền tảng social
Am hiểu về các công cụ quảng cáo Facebook/Tiktok Ads và các công cụ phân tích khác
Có tinh thần cầu tiến, nắm bắt xu hướng trending của thị trường
Có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng quý, lương tháng 13, 14++
Môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp
Đội ngũ truyền thông media sản xuất nội dung hình ảnh và video chuyên nghiệp
Du lịch 1-3 lần/ năm với team và công ty
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
12 ngày phép năm theo quy định nhà nước
Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân viên như: Trung thu, 20/10, 8/3, noel,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
